La mise en garde de Sayed Hassan Nasrallah aux militaires israéliens de rester au pied du mur, debout sur une jamb e et demie, semble être écoutée à la lettre, aussi bien par l’armée de terre israélienne que celle de l’air. Depuis le sud du Liban, à peine a-t-il mis en garde Israël d’attendre la riposte du Hezbollah, c’est un calme de mort qui règne tout au long de la frontière de la Palestine occupée avec le Liban.

Le dimanche 25 août dernier, le SG du Hezbollah a commenté deux évènements majeurs qui ont eu lieu en Syrie puis au Liban. Dans le premier qui a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche, non loin de la capitale syrienne Damas, une maison dans laquelle se trouvaient deux jeunes combattants du Hezbollah a été bombardée par l’aviation militaire israélienne, les tuant tous les deux. Dans le second qui s’est déroulé dans la banlieue sud de Beyrouth dans la matinée du dimanche, il a y a eu « une attaque au drone suicide » contre le siège du Bureau médiatique du Hezbollah. Auparavant, un drone de reconnaissance qui se trouvait sur le lieu même avait été abattu par un jet de pierre puis récupéré par le Hezbollah qui tente d’en extraire ce qu’il contient comme information.

«Je dis à l’armée israélienne qui se trouve sur la frontière : mets-toi au pied du mur sur un pied et demi (locution libanaise qui désigne qu’elle est punie et qu’elle doit être sur ses gardes), et attends nous, un jour, deux, trois, ou quatre, attends nous. Je dis aux Israélien s, et pas seulement à ceux qui se trouvent sur la frontière, parce que nous avons deux sujets qui n’en font qu’un en fin de compte, celui de la banlieue sud et celui qui s’est passé en Syrie, … (je leur dis )ce qui s’est passé la nuit d’hier ne pourra jamais passer pas avec nous », a averti le numéro un du Hezbollah dans son discours du 25 août.

Selon le correspondant de la télévision al-Manar, Ali Choeb, depuis le discours, aucun soldat n’est plus visible sur les positions militaires israéliennes proches de la frontière avec le Liban, ils semblent caches dans leurs tranchées et aucune patrouille n’a pas non plus été effectuée.

Aucun colon non plus n’a été vu dans les zones agricoles ce lundi matin, a-t-il poursuivi. Plusieurs drones d’espionnage survolent sans répit la zone frontalière avec le Liban. Ils volent deux par deux, a-t-il ajouté, rappelant qu’avant le discours un seul appareil était en mission.

Selon Nasser Lahham, le président de l’agence palestinienne Maan et correspondant de la télévision libanaise al-Mayadeen TV, l’armée israélienne a donné l’ordre de réduire au maximum ses forces sur cette frontière pour ne pas devenir des cibles faciles pour la résistance libanaise. Elle a aussi pris des mesures de haute précaution.

Pour de nombreux experts israéliens, la riposte du Hezbollah n’est qu’une question de temps.

« Nasrallah s’est engagé à riposter et à la lumière de l’expérience, cette riposte devrait prendre quelques jours ils ne sont pas pressés et ils planifient bien. Ils choisiront une riposte douloureuse et humiliante pour Israël et l’armée est sur ses gardes depuis la fin du discours de Nasrallah avec une mobilisation de haut niveau à la frontière », a indiqué le chroniqueur militaire israélien Alon Ben David pour la chaine de télévision israélienne 13, selon la traduction de la télévision al-Manar.

Un autre analyste israélien conseille de prendre au sérieux les menaces de sayed Nasrallah sur sa deuxième menace.

« La riposte du Hezbollah sera très violente, il va faire ce qu’il n’a jamais fait auparavant en abattant les drones israéliens qui entrent dans l’espace aérien libanaise », a appréhendé Eyhoud Yaari.

Selon un autre expert israélien, Ur Hiller, l’armée israélienne est en état d’alerte aussi bien sur la frontière avec le Liban qu’avec la Syrie.

« Les directives qui ont été décrétées (par l’armée israélienne, ndlr) pour les troupes à la frontière est de ne pas être des cibles à découvert et de bien écouter le message de Nasrallah dans lequel il a dit aux soldats israéliens de rester debout au pied du mur sur un pied et demi », a-t-il affirmé.

Selon lui, c’est surtout l’armée de l’air israélienne qui prend très au sérieux les mises en garde du SG du Hezbollah d’abattre tout drone qui violerait l’espace aérien libanais.

Les services de renseignements israéliens aussi semblent absorbés par le discours de sayed Nasrallah. Il se sont attelés à analyser chacun de ses mots, a révélé la chaine israélien 13, cité par M. Lahham.

Source: Divers