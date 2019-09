Le nouvel ambassadeur du Yémen en Iran, Ibrahim Mohammad al-Deilami, s’est rendu, le dimanche 1 septembre, au ministère iranien des Affaires étrangères à Téhéran, où il a rencontré le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif à qui il a remis une copie de ses lettres de créance.

De son côté, le porte-parole d’Ansarullah et chef de la délégation yéménite pour les négociations de paix, Mohammad Abdel Salam, a remercié la République islamique d’Iran pour son soutien au peuple du Yémen, son indépendance et sa souveraineté, et a déclaré que la remise des lettres de créance du nouvel ambassadeur du Yémen au ministre iranien des Affaires étrangères était un signe évident de la reconnaissance par Téhéran de la pleine légitimité du Conseil politique suprême du Yémen et du gouvernement de salut national.

« C’est un événement qui met fin à toutes les spéculations au sujet de la position officielle de l’Iran par rapport à la reconnaissance iranienne de la pleine légitimité du Conseil politique suprême et du gouvernement du salut national du Yémen », a-t-il ajouté.

Le Conseil politique suprême du Yémen est une institution exécutive créée en juillet 2016 lors d’une réunion d’urgence du gouvernement du salut national.

