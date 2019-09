Le prince héritier du royaume saoudien Mohamad ben Salmane serait en train de créer une unité sécuritaire spéciale chargée des missions sales et dont le siège devrait être dans un Etat africain.

C’est Ahd Jadid, le compte Twitter suivi par quelque 380 mille personnes et connu pour ses fuites depuis le royaume qui a révélé ce fait.

Selon lui, l’Etat en question n’est autre que Djibouti. Et la transaction stipule l’édification d’un énorme observatoire de surveillance et d’espionnage pour surveiller et espionner les opposants ainsi que les pays voisins.

Elle devrait coûter à l’Arabie la copieuse somme de deux milliards de dollars en armements qui devraient être fournies aux forces armées djiboutiennes. La première offre faite au président djiboutien était de l’ordre de 50 millions de dollars. Elle a été bien entendu rejetée.

