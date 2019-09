Le secrétaire général du Hezbollah , Sayyed Hassan Nasrallah a affirmé que « les Libanais ont fait échoué la dernière tentative sioniste de modifier les règles de confrontation, et ce, à travers leur riposte il y a quelques jours, exécutée depuis le Liban , vers l’intérieur des frontières palestiniennes, et aussi, une riposte quand nous avons détruit un drone israélien qui survolait sur nos frontières au Liban-sud. Ainsi, nous renforçons la force de dissuasion qui protège notre pays » ajoutant que s’il faut retenir depuis l’agression israélienne contre la banlieue-sud jusqu’au jour de notre riposte, c’est que l’armée (israélienne) qui se disait invincible, est devenue aujourd’hui, une armée hollywoodienne : elle est devenue parano et lâche ».

S’exprimant à l’occasion de la commémoration d’Achoura (jour du martyr du petit-fils du messager de Dieu, Mohammad (S), l’imam Hussein ben Ali (P), son éminence a souligné : « Chère armée d’Hollywood, nous allons profiter de cette expérience pour vous dire que vos prétentions selon lesquelles notre riposte a visé une mise en scène, nous les avons compris, et donc pour la prochaine fois, vous nous dites de frapper plus d’un véhicule en plus d’un lieu. »

Et de poursuivre : « L’une des manifestations de la force de résistance est que l’ennemi israélien établit pour la première fois une ceinture de sécurité à l’intérieur de la Palestine à 7 km de la frontière et évacue ses positions ».

Il a affirmé: « En ce jour de Hussein, je rappelle que l’équation rétablie par les moudjahidines de la résistance au Liban ces derniers jours, tient tout autant pour chaque agression contre le Liban, nous répondrons par cette agression de manière appropriée et proportionnée ».

Son Eminence a indiqué que « de nombreux pays ont contactés les responsables libanais, avant et après la riposte de la résistance, et donc les Libanais devraient savoir qu’ils sont forts aujourd’hui ».

» Le Liban respecte la résolution 1701 et le Hezbollah fait partie du gouvernement qui la respecte, mais cela ne signifie point que nous n’allons pas nous défendre si Israël nous agresse, d’ailleurs, il ne la respecte pas puisqu’il la viole constamment » ajoutant « pour défendre le Liban, sa souveraineté, sa sécurité et sa dignité, il n’y a plus aucune ligne rouge, c’est terminé ».

Pour ce qui est de l’Iran, sayyed Hassan Nasrallah a estimé que » quiconque pense que la prochaine guerre, si elle se produit, marquera la fin de l’axe de la résistance, se trompe. Nous lui disons que cette guerre supposée marquera la fin d’Israël et la fin de l’hégémonie américaine dans notre région « .

Et de conclure : » notre commandant, notre Hussein, notre maitre, notre imam est l’ayatollah Ali Khamenei, et donc nous lui disons ce que les compagnons de l’imam Hussein lui ont dit avant de s’engager dans la bataille de Karbala » Par Dieu, si l’on nous tue et nous brûle puis que l’on nous disperse dans l’air.. et qu’on nous ressuscite pour être tuer et brûler et ensuite disperser dans les airs et ce mille fois … nous ne t’abandonnerons jamais O fils Hussein « ..

