Il y a peu, l’Iran a dévoilé ses batteries de missiles Bavar 373, un système de défense aérienne à longue portée. Certaines sources proches du ministère de la Défense affirment désormais que la DCA iranienne compte bientôt une nouvelle pièce propre à la défense à courte portée.

Il s’agit de batteries de missiles Oghab (Aigle en français), une combinaison parfaitement domestiquée de systèmes Tor et Pantsir.

En termes de défense aérienne les cibles situées à une distance proche et à basse altitude est l’un des plus grands défis à relever, car diverses menaces, allant de certains missiles aux avions de combat, peuvent voler à basse altitude ce qui rend leur puissance de destruction encore plus importante.

Et bien le fait que le nouveau dispositif iranien s’inspire du Tor-M1, un système de défense aérienne à courte portée, à basse altitude et entièrement mobile lui fournit la capacité d’interagir efficacement avec diverses cibles aériennes, y compris les aéronefs à voilure fixe et les hélicoptères sans pilote, les hélicoptères, les missiles de croisière entre autres.

Les drones capables de survoler a une basse altitude font aussi partie des cibles du dispositif Oghab (Aigle). Pour l’heure cette nouvelle pièce de la DCA iranienne n’a pas été dévoilée, mais les sources bien informées affirment que sa portée pourrait atteindre les 15 kilomètres.

Vu que cette pièce nouvelle de la Défense aérienne iranienne est née des expériences de guerre en Syrie, les experts russes ont leurs points de vue là- dessus.

Selon Vyacheslav Kartashov, agent russe de liaison pour la coopération technico-militaire, les Iraniens « ont exploité de manière professionnelle » les systèmes de missiles Tor-M1 dans leur nouveau dispositif.

Et cette source d’ajouter: « Le système Tor-M1est l’un des systèmes les plus avancés de Russie, en particulier en ce qui concerne la compression des systèmes radar et de missiles sur un châssis. Le dispositif iranien bénéficie de ces capacités radars. ‘Oghab’ est en mesure d’intercepter des missiles de croisière et toutes les menaces aériennes à basse altitude. Il s’agit, dans un premier temps, d’un système de missile et, dans les phases suivantes, d’un système conçu pour utiliser à la fois des armes d’artillerie et des missiles. Ce système présente également certaines des caractéristiques de systèmes Tor et de Pantsir qui pourraient découler de l’expérience acquise lors des batailles syriennes et la présence de conseillers militaires iraniens dans ce pays », s’est félicité Amir Elhami, commandant en chef adjoint de la DCA iranienne.

L’Iran compte surtout équiper sa flotte navale de ce système de défense à courte portée. En mer la coalition de guerre anti-Iran aurait peut-être d’autres surprises à vivre que ce qu’elle croit connaître de la force navale iranienne.

Source: PressTV