Un drone armé a été intercepté ce samedi 21 septembre dans l’espace aérien syrien au-dessus de la province méridionale de Quneitra, a indiqué l’agence de presse officielle Sana.

« Les équipes spécialisées ont intercepté un drone au-dessus du mont Jabal al-Cheikh, dans le nord de la province de Quneitra », a indiqué Sana.

Le correspondant de l’agence a précisé que l’appareil venait de l’ouest et se dirigeait vers l’est.

« Il a été démantelé par les équipes de génie qui ont découvert qu’il était équipé de bombes à fragmentation et piégé d’un engin contenant du C4, un produit explosif destiné à empêcher son démantèlement et la révélation de ses secrets », a précisé Sana.

Le mont Jabal al-Cheikh est un massif montagneux aux confins du Liban et de la Syrie qui se prolonge au sud dans la partie occupée et annexée par Israël du plateau syrien du Golan.

Jeudi, un autre drone avait été abattu par la défense anti-aérienne syrienne dans le village d’Aqraba, dans le sud de Damas, avait annoncé l’agence officielle, sans préciser non plus l’origine du drone.

Sana s’était contenté de préciser que la défense anti-aérienne syrienne a riposté « ces dernières années à des agressions américaines et israéliennes (…) dans plusieurs régions en Syrie ».

Selon l’AFP, l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH), qui a confirmé la chute du drone, n’était pas en mesure de préciser si celui-ci avait été abattu par « le Hezbollah libanais, présent dans cette région, ou les forces du régime » syrien.

Sources: Sana; AFP