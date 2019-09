Des hélicoptères légers Shahed 278 et Shahed 285 ont été livrés, le lundi 23 septembre, à la force terrestre du Corps des gardiens de la Révolution islamique, en présence du ministre-adjoint de la Défense, du commandant de la force terrestre du CGRI et du directeur général de l’Organisation des industries de défense, lors d’une cérémonie tenue sur un site appartenant à la compagnie HESA dans la province d’Ispahan, rapporte le site d’information Mashregh News.

Lors de cette cérémonie, l’adjoint du ministre de la Défense, le général de brigade Qassem Taqizadeh, a annoncé que les hélicoptères d’assaut et de reconnaissance Shahed 278 et Shahed 285, fabriqués par les spécialistes à l’Organisation des industries de défense, en cette année de « redressement de la production » suivant les recommandations du Leader de la Révolution islamique, avaient été livrés à la force terrestre du CGRI.

M. Taqizadeh a aussi parlé des caractéristiques de ces deux appareils:

« P0uvant transporter cinq personnes à son bord, l’hélicoptère Shahed 278 a été conçu pour mener une gamme variée de missions dont la patrouille, la reconnaissance, le transfert, l’escorte et l’appui logistique aux opérations terrestres, à quoi s’ajoutent l’enregistrement d’images aériennes et les missions de secours. Quant au Shahed 285, il s’agit d’un hélicoptère monoplace capable de mener des missions d’assaut à courte distance. Les deux hélicoptères appartiennent à la classe des hélicoptères légers et dont toutes les étapes de conception, de production, de restauration et d’entretien s’effectuent par les experts et techniciens iraniens ».

Selon lui leur performance est d’autant plus remarquable par rapport aux prototypes étrangers qu’ils permettent une baisse des frais d’entretien et de restauration. deplus, ils profitent des systèmes mécaniques, hydrauliques et électro-ioniques embarqués et d’un fuselage totalement endogénéisés.

« Ces hélicoptères sont prêts à être utilisés dans les missions d’assaut et de patrouille frontaliers, de même que dans les missions d’entraînement pour former la future génération de pilotes d’hélicoptères», a-t-il ajouté.

Le général Taqizadeh a également précisé que le Shahed 278 qui est pourvu d’une fonctionnalité militaire et à la fois commerciale, a reçu des certificats de conception (Type Certificate) et de production (POA) de l’Organisation de l’aviation civile (CAO, selon son acronyme anglais).

Avec la conception et la fabrication de ces deux hélicoptères, l’Iran se place parmi les rares pays réunissant les capacités et le savoir-faire nécessaires pour réussir cette tâche, a conclu le ministre-adjoint de la Défense de la RII.

Source: Avec AlManar+PressTV+AFP