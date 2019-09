« Il n’y a pas de différence entre les Européens et les Américains et aujourd’hui, les Européens ont montré leur vrai visage en accusant l’Iran sans preuve », a déclaré aujourd’hui devant la presse le commandant en chef du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI), le général Hossein Salami.

En réaction aux accusations sans fondement des trois pays européens : la France, la Grande-Bretagne et l’Allemagne qui ont publié un communiqué pour affirmer que Téhéran était derrière les attaques des installations pétrolières saoudiennes, le général Salami a déclaré que l’Europe, et notamment Paris, Berlin et Londres mentent tout comme les Américains et que nous ne pouvons désormais plus leur faire confiance.

Évoquant les accusations américaines contre l’Iran pour les attaques contre Aramco, le commandant en chef du CGRI a souligné que les Américains avaient en réalité très honte de ce qui s’était passé. « Ils savent bien que c’est Ansarullah qui a visé les sites pétroliers, mais ils ne veulent pas accepter que ce mouvement ait pu accéder à cette performance en dépit du blocus imposé [au Yémen] », a-t-il ajouté.

Le 24 septembre, les dirigeants français, allemand et britannique ont pris une déclaration commune pour condamner les attaques du 14 septembre contre les installations pétrolières de Buqayq et de Khurais et pour en imputer la responsabilité à Téhéran.

« Il est clair pour nous que l’Iran porte la responsabilité de cette attaque. Il n’y a aucune autre explication plausible », lit-on dans leur communiqué.

« Nous soutenons les enquêtes en cours pour obtenir plus de détails », ajoute le texte.

Quelques heures avant de publier ce communiqué, Macron avait averti qu’« il faut être très prudent dans l’attribution de la responsabilité » des attaques d’Aramco.

« Il faut être très prudent dans l’attribution ; (…) ce bombardement est un fait militaire d’une nouvelle nature qui change l’écosystème dans lequel était la région et qui crée aussi une nouvelle donne », a déclaré le président français, selon un article du journal français, Le Monde.

Source: Avec PressTV