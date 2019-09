Les Hachd al-Chaabi ont dénoncé le ministre saoudien des Affaires étrangères pour avoir grossièrement prétendu que cette force de mobilisation populaire irakienne était financée par Doha.

En marge de l’Assemblée générale des Nations unies à New York, Adel al-Jubeir, ministre saoudien des Affaires étrangères, a prétendu le mardi 24 septembre que le Qatar avait versé des millions de dollars au Hezbollah libanais et à l’organisation des Hachd, appelant Doha au changement d’une politique qui ne pourrait, selon lui, se poursuivre.

En réagissant aux propos du haut diplomate saoudien, Mohammed al-Basri, un des membres des Hachd a rapporté à Baghdad Today que son organisation était une entité militaire dotée d’un budget propre.

Affirmant que les Hachd al-Chaabi n’ont besoin ni de l’aide du Qatar ni de celle d’aucun autre pays de la région du golfe Persique, al-Basri a décrit ces déclarations comme un coup porté à l’institution des Unités de mobilisation populaire irakienne.

« Quand est-ce que le Qatar a soutenu les Hachd ? Aussi loin qu’on se souvienne, il est connu que le Qatar soutient les groupes terroristes et les plans visant à nuire à l’Irak », a-t-il affirmé avant d’ajouter :

« La montée en puissance de l’Irak et sa possession d’une entité militaire telle que les Hachd al-Chaabi ne plaisent pas aux États du golfe Persique qui suivent les plans de Washington et qui sont en relation avec le régime d’Israël ».

« Les pays du golfe Persique et Israël veulent que l’Irak soit un pays faible mais avec la volonté du gouvernement et de la nation, l’Irak est un pays fort, grâce aussi à ses entités militaires et à sa jeunesse », a conclu al-Basri.

Source: Avec PressTV