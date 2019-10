La Force de défense aérienne de la République islamique d’Iran a inauguré, le lundi 7 ocotbre, son nouveau quartier général dans la province de Bouchehr, dans le sud du pays.

La major-général Abdolrahim Moussavi, commandant en chef de l’armée iranienne et le commandant de la base de défense aérienne Khatam al-Anbia ont officiellement inauguré le « quartier général de la défense aérienne du golfe Persique » dans la province de Bouchehr. Et ce, afin de renforcer encore plus la maîtrise de Téhéran sur la sécurité de la région et de contrer.

Le « quartier général de la défense aérienne du golfe Persique » dont la mission sera d’assurer la sécurité, mais aussi de contrer les complots trans-régionaux a officiellement été inauguré lors d’une cérémonie à laquelle assistaient aujourd’hui les deux hauts gradés iraniens.

Le centre est équipé des dernières technologies de contrôle et de surveillance, développées localement.

Le commandant en chef de la base aerienne Khatam al-Anbiya a visité les différents éléments de la DCA iranienne composée des batteries de missiles « Matlaa », « Tabas », « Tor M1 », « Talach », « Mersad », « Keyhan » déployés au port Assalouyeh et Kharg au sud du pays.

Des opérations de secours ont été simulées en présence du général Moussavi au port de Siraf, toujours à Bouchehr où des opérations aériennes de contre-attaques ont également été menées par les militaires.

Les forces de la défense aérienne de l’armée iranienne et du corps des gardiens de la Révolution islamique seront placées sous le commandement direct du quartier général de la défense aérienne du golfe Persique.

Source: PressTV