L’armée américaine a annoncé qu’elle préparait un exercice de grande ampleur au début de l’année prochaine en Europe, à laquelle participeraient 20 000 soldats américains. Il s’agit du plus important déploiement outre-Atlantique à des fins d’entrainement depuis 25 ans.

Le commandement des forces américaines en Europe (EUCOM) a déclaré, le lundi 7 octobre, que l’exercice « Defender Europe 20 » d’avril à mai 2020 soutiendrait les objectifs de l’OTAN « de renforcer la préparation au sein de l’alliance et de dissuader les adversaires potentiels ».

Dix-huit pays devraient participer à des exercices qui auront lieu dans 10 pays, dont l’Allemagne, la Pologne, la Lettonie, la Lituanie, l’Estonie et la Géorgie. L’armée américaine y déploiera trois brigades blindées équipées de chars. Environ 37 000 militaires provenant des pays partenaires et 20 000 militaires américains déployés en Europe devraient prendre part aux exercices. Cela impliquera donc 9 000 Américains en plus de ceux déjà stationnés en Europe et 8 000 soldats européens.

L’armée a déclaré que l’exercice « confirme que l’engagement des États-Unis envers l’OTAN et la défense de l’Europe reste irréprochable ». Une déclaration qui intervient alors que le président Donald Trump a d’ores et déjà inquiété de nombreux membres de l’OTAN en déclarant que l’alliance transatlantique est « obsolète ».

Selon le département américain à la Défense, 20% des militaires américains déployés à l’étranger sont stationnés en Allemagne.

L’ambassadeur américain à Berlin avait auparavant annoncé que son pays envisageait d’augmenter le nombre de ses militaires déployés en Allemagne jusqu’en 2020, et ce, dans le cadre des politiques du président américain.

