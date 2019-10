Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Abbas Moussavi, s’attardant sur l’initiative de la Paix d’Hormuz, présentée par le président Hassan Rohani, au 74e sommet de l’Assemblée générale des Nations unies, a déclaré : « La République islamique d’Iran poursuivant ses plans, initiatives et idées en faveur de la paix et de la stabilité régionale, a mis au point un nouveau plan. Le projet concerne le rétablissement de la sécurité dans la région et dans le golfe Persique, avec la participation de tous les pays riverains ainsi que celle des Nations Unies ».

Il a ajouté que le plan est presque terminé et qu’il contient des clauses, des objectifs et des stratégies opérationnelles, dont certains ont été présentés de manière générale à New York.

Le diplomate qui s’exprimait à l’occasion d’un entretien accordé à la télévision iranienne a déclaré : « Nous prévoyons de rédiger le plan incessamment sous peu et de le transmettre aux pays intéressés. Ce plan sera bientôt dévoilé de manière détaillée », a conclu Abbas Moussavi.

Source: PressTV