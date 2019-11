Le Mossad et le renseignement militaire israélien Aman ont reconnu avoir mené pendant ces trois dernières années une campagne médiatique destinée à saper le statut du général Qassem Souleimani, le chef emblématique de l’unité Al-Quds, la plus célèbre des unités du corps des gardiens de la révolution islamique en Iran.

Selon un rapport publié sur le site Intelligence on line, traduit le site en ligne de la télévision libanaise al-Mayadeen Tv, cette campagne s’était fixée comme but de nuire aux relations entre Souleimani et le guide suprême l’imam Ali Khamenei et de saper son image auprès de l’opinion publique iranienne. Mais elle s’est finalement soldée par un échec.

Sur les réseaux sociaux et dans des médias traditionnels, Souleimani a été rendu coupable des sanctions imposées à l’Iran. Les activités des CGRI en Syrie et en Irak ont été stigmatisées et présentées comme étant très coûteuses pour le peuple iranien. La campagne mettant l’accent sur les raids israéliens perpétrés en Syrie contre de présumés sites militaires iraniens.

Selon le rapport, cette campagne médiatique a surtout eu un effet inverse surtout lorsque des informations diffusées ont fait état que la vie de Souleimani est en danger en raison de menaces israéliennes.