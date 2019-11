« Ceux qui réclament la guerre et des sanctions contre nous et qui plaident pour notre capitulation font un travail inutile et finiront par tout perdre », c’est ce qu’a affirmé le Leader du mouvement yéménite Ansarullah.

S’exprimant à l’occasion du jour anniversaire de la naissance du grand Prophète de l’islam (Que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants), Sayed Abdel-Malik al-Houthi a tenu à faire allusion aux derniers développements au Yémen pour dire que « la poursuite des attaques de la coalition saoudienne contre les Yéménites pourra être lourde de conséquences pour les agresseurs ».

« Plus la coalition pro-Riyad poursuit ses attaques contre le Yémen, plus Ansarullah développe ses équipements militaires en lançant des attaques de plus en plus sévères et ceci est notre droit légitime », a-t-il prévenu.

Il a affirmé que depuis le début de la guerre saoudo-émirati-US contre le Yémen en 2015, plus de 120 millions de barils de pétrole avaient été volés dans les zones occupées par la coalition.

‘Déclarer la guerre à l’ennemi israélien’

Plus loin dans ses propos, le dirigeant d’Ansarullah a voulu expliquer la position de son pays envers le régime de Tel-Aviv en ces termes : « Israël est un régime usurpateur et les positions anti-israéliennes des Yéménites sont humaines, morales et religieuses. »

Al-Houthi a déclaré que « le peuple yéménite n’hésitera pas à déclarer la guerre à l’ennemi israélien, en cas de toute [nouvelle] erreur du régime sioniste ».

Et puis, en allusion aux récentes évolutions au Liban et en Irak, le leader d’Ansarullah a appelé les nations de la région à résoudre leurs problèmes eux-mêmes pour ne pas permettre aux ennemis d’en tirer profit à leur faveur.

« La satisfaction des États-Unis et du régime sioniste des événements en Irak et au Liban met au grand jour les positions nettes et explicites des Américains et des sionistes », a-t-il indiqué.

Source: Avec PressTV