Le plus grand drapeau russe, 1.400 mètres carrés, a été déployé en Antarctique afin de célébrer la Journée de l’unité nationale, a raconté à Sputnik le président de l’organisation «Tous les mondes», également membre du club russe de motards «Les Loups de la Nuit» qui sont derrière cette démarche.

Le club russe de motards «Les Loups de la Nuit» et l’organisation «Tous les mondes» ont déployé le plus grand drapeau russe, 1.400 mètres carrés, en Antarctique, a confié à Sputnik le président de l’organisation publique et membre du club motocycliste Youri Volkov.

Il explique que cette démarche a été entreprise à l’occasion de la Journée de l’unité nationale.

«En tout, 10 personnes sont venues en Antarctique; nous y sommes allés pendant quelques jours, nous avons dormi sur la berge dans une base abandonnée», a raconté-t-il.

Selon lui, l’Antarctique est devenu le point ultime du projet baptisé «Tous les éléments», mené par «Tous les mondes» et «Les Loups de la Nuit».

Dans le cadre de cette initiative, un drapeau de 1.423 mètres carrés qui avait déjà été déployé auparavant dans le ciel à l’aide de deux ballons, que ce soit sur la glace au pôle Nord, sur le mont Elbrouz, au Kamchatka, sur le lac Baïkal, à Moscou ou en Crimée. Ces démarches sont inscrites au Livre des records russe.

Youri Volkov a également indiqué que le drapeau serait bientôt «offert au pays».

Source: Sputnik