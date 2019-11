Le commandant des gardiens de la révolution dans la province d’Ardebil, au nord-ouest du pays, le brigadier général Jalil Babazadeh, a affirmé que « les gardiens de la révolution et les Bassidjs se tiennent aux côtés du peuple iranien dans ces conditions difficiles ».

Le brigadier Babazadeh a ajouté: « Les médias devraient s’efforcer d’expliquer les objectifs et les valeurs de la République islamique d’Iran et de clarifier les activités et les servicesdes Bassidjs pour le peuple ».

Et de souligner : »les programmes des gardiens de la révolution et des Bassidjs tels que les programmes d’économie de résistance, les convois de lumière, de développement et de prospérité, la suppression des privations et la fourniture de services à la population doivent être définis ».

Et de conclure : »Les ennemis d’aujourd’hui cherchent à influencer les croyances de la population et des jeunes. Nous devons donc veiller à ne pas laisser l’ennemi atteindre ses objectifs dans le pays. »

Source: Traduit du site alAlam