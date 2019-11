Dans une première réaction officielle aux récentes agitations survenues en Iran en signe de protestation contre le rationnement de l’essence et la hausse du prix à la pompe, le ministère russe des Affaires étrangères a estimé probable ce lundi 18 novembre que des éléments étrangers soient à l’origine des troubles en Iran, rapporte l’agence de presse russe Sputnik.

De même, le ministre turc des Affaires étrangères a lui aussi réagi aux récentes agitations en Iran. Cité par la chaîne de télévision truque TRT, Mevlut Cavusoglu a émis l’espoir que l’Iran retrouverait le calme dans les plus brefs délais avec la fin des troubles.

De son côté, la France a soutenu ce lundi les troubles de ces quelques derniers jours en Iran. Dans un communiqué de nature interventionniste publié sur le site web officiel de son ministère des Affaires étrangères, la France « rappelle son attachement au respect de la liberté d’expression et du droit à manifester pacifiquement ».

L’Allemagne aussi a réagi aux événements survenus en Iran et annoncé qu’il faudrait faire attention aux revendications des protestataires, une réaction qu’on pourrait évaluer dans le cadre de l’attitude interventionniste qui était, il y a quelques semaines, à l’origine de la proposition allemande de créer une zone de sécurité internationale dans le Nord-Est syrien.

Plus tôt, la Maison-Blanche avait prétendu dans un communiqué interventionniste qu’elle « soutenait le peuple iranien » ; or, le président des États-Unis, Donald Trump, a plus d’une fois insolemment qualifié le peuple iranien de « terroriste ».

Le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, a exprimé son soutien catégorique aux actes de violence perpétrés dans diverses villes iraniennes sous couvert de manifestations contre la hausse du prix de l’essence.

Pour sa part, le président du Parlement iranien, Ali Larijani, a affirmé ce lundi que l’objectif des États-Unis consistait à fomenter les troubles et attiser l’insécurité en Iran et à mettre le feu aux intérêts de la nation iranienne.

Larijani a dénoncé l’attitude de Pompeo qui prétend défendre le peuple iranien, « alors qu’il soutient sans ambages et avec opportunisme les actes de sabotage contre les biens publics ».

Le président du Parlement iranien a ajouté que de tels commentaires montrent clairement les ambitions destructrices des États-Unis à l’égard de la République islamique d’Iran.

Le gouvernement a augmenté vendredi le prix de l’essence afin de rééquilibrer le taux de consommation national.

Les protestations récemment survenues en Iran contre la hausse du prix de l’essence ont dégénéré en violence dans certains endroits ; certains émeutiers ayant causé des dégâts considérables aux biens publics.

Le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, a exprimé dimanche son soutien à cette « décision prise par les chefs des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaires du pays ».

L’Ayatollah Khamenei a appuyé une « mesure fondée sur un travail d’expertise et qui irait in fine contrecarrer les sanctions des Américains ». L’Ayatollah Khamenei a évoqué la suppression des subventions à l’essence en soulignant qu’il est impératif que le gouvernement veille à ce que cette mesure ne nuise pas aux plus défavorisés.

