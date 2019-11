Des experts israéliens ont commenté les tirs de quatre missiles vers les colonies du nord, selon la version israélienne, en riposte à plusieurs explosions qui ont été entendues dans l’aéroport de Damas en Syrie et qui ont été attribuées à l’entité sioniste.

Ils perçoivent une nouvelle équation sur la frontière avec le Golan syrien occupé, et certains d’entre eux l’attribuent à un changement de la politique iranienne.

L’expert militaire israélien Rony Daniel a écrit : « un changement est intervenu dans la position de l’Iran qui a dit depuis deux mois qu’il y aura une riposte à chaque attaque attribuée à Israël. C’est peut-être ce qui s’est passé lorsque les Iraniens ont cru qu’Israël a fait quelque chose, raison pour laquelle la riposte est intervenue. L’équation a changé, c’est la riposte à chaque attaque israélienne et il n’est pas dans l’intérêt d’Israël d’étendre la confrontation ».

Selon l’analyste militaire israélien Yussi Yahosho : « il s’est passé plusieurs choses durant ces dernières heures. Quelqu’un a mené une offensive et quelqu’un a répliqué. La question qui se pose est de savoir comment le nouveau cabinet israélien et le ministre de la Défense va élaborer une nouvelle position. Dans le passé, nous avions une carte avec assez de points. Les Iraniens sont venus nous dire qu’il y aura une nouvelle carte. En riposte à chaque attaque, il y aura une riposte ».

Pour sa part, la correspondante de la chaine de télévision israélienne 12 Nathalie Shemtov a commenté cet évènement en disant: « en plus de la grande peur et inquiétude chez les habitants du Golan et de la Haute Galilée après avoir entendu les sirènes d’alarme, l’éventualité que cet évènement se répète est considérable. Raison pour laquelle il y a chez les autorités une grande prudence et une entière mobilisation afin qu’une chose pareille ne se répète pas».

D’autres chroniqueurs ont mis en garde contre la possibilité que le système Dôme d’acier ne puisse fournir de protection nécessaire dans la nord, en cas d’escalade dans la bande de Gaza, en appelant à soumettre le sujet à la discussion pour résoudre ce défi.