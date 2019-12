Le petit coup pouce à leurs amis au sein de l’Assemblée nationale : à quelques heures du vote en faveur du projet de résolution qui veut élargir la notion de l’antisémitisme à l’antisionisme, deux actes antisémites ont été perpétrés dans la région de Strasbourg.

Selon l’AFP, citant la préfecture du département, des inscriptions antisémites ont été retrouvées sur 107 tombes dans le cimetière à Westhoffen, et des tags antisémites ont été constatés dans la commune de Schaffhouse-sur-Zorn.

Cet évènement intervient à quelques heures d’un vote qui devrait se tenir au sein de l’Assemblée nationale sur un projet de résolution qui suggère de reprendre la définition de l’antisémitisme de l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA) selon laquelle l’antisionisme est une nouvelle forme de l’antisémitisme.

Or, sur les 577 députés de l’Assemblée nationale, seuls 100 ont cosigné la proposition qui a été soumise par un député du parti au pouvoir la République en Marche.

Du coup, la profanation des cimetières juifs pourrait jouer très en faveur des plus récalcitrants et les pousser à voter en faveur de la résolution qui fait l’objet de critiques aussi bien au sein du parti d’Emmanuel macron, que chez des intellectuels juifs eux-mêmes et des ONG.

Ce genre de manœuvre est très coutumier de la part des mouvements du lobby israélien partout dans le monde. Chaque fois qu’ils veulent faire adopter des positions contestées en faveur d’Israël, un évènement antisémite est perpétré et intervient à leur faveur.

De nombreuses fois, des actes antisémites se sont avérés avoir été commandités par le Mossad ou d’autres services israéliens ou pro israéliens locaux. La France aussi en a connu de plusieurs elle aussi. Les députés le savent-ils?