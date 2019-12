L’Iran va demander 130 milliards de dollars d’indemnisation aux États-Unis à cause des récentes agitations dans le pays.

Cité par l’agence de presse russe Sputnik, le représentant de la justice iranienne, Gholamhossein Esmaïli, a annoncé la nouvelle, ajoutant qu’« il s’agit en fait de plaintes et requêtes lancées par des citoyens iraniens ayant directement subi des dommages du fait d’actions américaines ».

« Le parquet iranien demande 130 milliards de dollars aux États-Unis ; jusqu’à aujourd’hui, plus de 360 plaintes lancées par des citoyens iraniens ont été étudiées », a précisé le porte-parole de la justice iranienne.

Il a ajouté que le gouvernement et le ministère des Affaires étrangères allaient aider le peuple iranien pour faire aboutir cette affaire.

Voici les explications détaillées du représentant de la justice iranienne :

« Nous avons notre mot à dire contre les crimes que les Américains ont commis à l’égard de notre peuple, et cela, sur fond de plaintes lancées, non pas par notre gouvernement, mais par notre peuple, c’est-à-dire, ceux-là mêmes qui se sentent endommagés directement du fait des actes perpétrés par les États-Unis. Nous avons étudié jusqu’à aujourd’hui plus de 360 plaintes contre le gouvernement américain et nos tribunaux ont condamné le gouvernement américain à payer au moins 130 milliards de dollars pour dédommager les citoyens iraniens. Et puisque ces verdicts doivent être appliqués sur le plan international, nous appelons à l’aide, le ministère des Affaires étrangères de la RII pour faire aboutir ce procès. »

Source: PressTV