Les Unités de mobilisation populaire d’Irak (Hachd al-Chaabi) ont publié, le jeudi 5 décembre, un communiqué faisant part des mesures qu’elles ont prises pour empêcher l’infiltration de Daech dans les zones stratégiques.

« Les unités de la 21ème Brigade des Hachd al-Chaabi ont été massivement déployées dans les régions stratégiques situées entre les provinces de Salah Eddine et de Kirkouk afin d’empêcher l’infiltration des takfiristes et d’assurer la sécurité des villes libérées des mains de Daech », indique le communiqué.

Dans un autre communiqué, publié lundi 2 décembre, les Hachd al-Chaabi ont annoncé que les récentes tensions en Irak avaient permis au groupe terroriste de Daech d’attaquer plusieurs régions.

« Certaines des régions qui avaient été libérées ont été attaquées, pendant les derniers jours, par les terroristes de Daech qui tentent d’abuser de cette situation politique et sécuritaire. Parmi les régions touchées, figure la province de Diyala où d’intenses affrontements ont eu lieu entre nos combattants et les takfiristes qui voulaient s’infiltrer dans la ville pour la faire chuter militairement parlant. Six combattants des Hachd ont été tués et 17 autres, dont le commandant de la 20ème Brigade, ont été blessés », indique le texte.

Et d’ajouter : « L’ennemi a subi d’importants dégâts et pertes et la région est actuellement sous notre total contrôle ».

À noter que les Hachd avaient déjà mis en garde contre les agissements accrus des takfiristes dans les provinces de Mossoul, de Salah Eddine, d’al-Anbar, de Diyala, de Kirkouk et des alentours de Bagdad, agissements faisant craindre une nouvelle occupation desdites villes par les terroristes.

Source: Press TV