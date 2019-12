Une fusillade a éclaté à Jersey City, dans la banlieue new-yorkaise, à la mi-journée, mardi 10 décembre, après une course-poursuite. Selon les chaînes locales américaines et le New York Times, six personnes sont décédées : un policier, trois civils et deux suspects. Les autorités ont confirmé le bilan quelques heures plus tard.

Aucune raison claire n’a encore été donnée pour expliquer cette fusillade, qui a transformé une zone résidentielle de Jersey City en une scène de guerre pendant plusieurs heures.

Dans la soirée, le maire de la ville a cependant indiqué que selon les éléments préliminaires, les deux suspects auraient « ciblé le lieu qu’ils ont attaqué ».

La fusillade s’est terminée à proximité d’une épicerie juive, mais le maire s’est gardé, mardi soir, de parler d’acte antisémite.

Le policier tué enquêtait sur un homicide

Selon NBC, un policier enquêtant sur un homicide s’est trouvé face aux suspects, qui ont ouvert le feu, touchant fatalement l’officier. La course-poursuite qui a suivi s’est achevée à proximité d’une épicerie juive située près d’une école et d’une synagogue. Des centaines de coups de feu auraient alors été échangées, selon la chaîne américaine.

Les écoles du quartier ont été bouclées dès les premiers coups de feu signalés, comme c’est la règle aux Etats-Unis en cas de fusillade.

