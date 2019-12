Les brigades Ezzeddine al-Qassam ont raconté dans un documentaire comment ils ont leurré les services de renseignements israéliens durant la période allant de 2016 à 2018.

Intitulé Mirage, le programme qui a été diffusé le lundi par la télévision libanaise al-Mayadeen Tv a montré comment une tentative des renseignements israéliens pour infiltrer les Qassam dans la bande de Gaza s’est retournée contre eux.

Les renseignements israéliens voulaient recruter un agent à travers lequel ils pouvaient infiltrer l’unité de missiles de la résistance. Leurs buts étant de faire exploser des missiles à longue portée depuis leurs plateformes à Gaza, de localiser et cibler les lance-roquettes en période d’escalade, et de dérégler tout le système des missiles et de sécurité de la résistance.

Ayant détecté les premiers signes sur les tentatives douteuses des israéliens, les Qassam ont mis au point un plan pour les tromper. Ils les ont incités à choisir comme agent un de leurs éléments, N., qui était dirigé par la résistance.

Ils sont parvenus à identifier tous les officiers israéliens du service du « Shin Bet », responsables de la sécurité à Gaza, à travers les appels téléphoniques.

Les résistants palestiniens ont également été en mesure de confisquer les appareils techniques envoyés par l’ennemi à leur agent et ont préservé un enregistrement audio qui montre le choc de l’officier israélien opérateur lorsqu’il a su qu’il était un double agent.

À la fin du film, ont été montrées des scènes de tirs de roquettes de longue portée que les services de renseignements israéliens cherchaient à détruire.

« Nous menons une bataille sécuritaire contre un ennemi soutenu par les techniques de sécurité les plus modernes et enprovenance du monde entier », a expliqué un responsable sécuritaire palestinien pour al-Mayadeen TV.

Il a poursuivi : « nous avons capté ses méthodes de travail et démantelé les nœuds des différentes étapes d’exécution. Nous sommes désormais parfaitement informés sur la façon de penser du commandement sécuritaire et d’intelligence de l’ennemi ».

« Ce n’est qu’après deux années que les israéliens ont découvert que la résistance les leurrait … ce qui a été dévoilé est un exploit qui fait partie d’un effort sécuritaire continu et qui prend de plus en plus d’ampleur. Nous allons traquer les agents de l’occupant, étouffer les renseignements de l’ennemi et lui couper ses canaux d’informations », a-t-il souligné.

Israël déploie un effort immense pour enrôler des agents palestiniens dans la bande de Gaza, capables d’espionner et de récolter des informations sur la résistance palestinienne.