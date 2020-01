«Si jamais les États-Unis répondent à nos représailles, nous mettrons en feu l’endroit auquel ils sont tant attachés et ils savent bien de quel endroit nous parlons», a averti le commandant en chef du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI).

Le général de division Hossein Salami faisait a fortiori allusion à l’entité sioniste, ont commenté les observateurs.

Selon le site d’information iranien francophone Parstoday, il prononçait son discours ce mardi matin, 7 janvier, devant la foule venue participer aux funérailles du général de corps d’armée Qassem Soleimani à Kerman: «Nous nous vengerons, c’est notre dernier mot!»

«Le général Soleimani était un commandant brave et unique de l’armée de l’Islam. Pendant 41 ans, il n’a jamais retiré son habit de combat pour être toujours prêt à défendre les opprimés. Sa voie sera poursuivie jusqu’à la fin définitive de l’Arrogance », a souligné le général Salami rappelant aux Américains que leur crime finirait par le déclin de leur hégémonie.

« Que les ennemis le sachent: le martyr Qassem Soleimani est plus puissant et vivant maintenant. La notoriété de Qassem Soleimani dépasse nos frontières, il est l’architecte de l’échec des États-Unis. »

Plus loin dans ses déclarations, le commandant en chef du CGRI a averti: « Si les Américains décidaient de répondre à notre vengeance, nous ciblerons et mettrons en feu l’endroit auquel ils sont tant attachés et ils savent bien de quel endroit nous parlons. »

Le dimanche 5 janvier, le commandant Mohsen Rezaei, actuel secrétaire du Conseil de discernement du bien de l’Ordre de la République islamique d’Iran, a énuméré une liste des villes israéliennes avec à sa tête le port de Haïfa: «En réponse à Trump qui a déclaré que Washington attaquerait l’Iran s’il se venge, assurez-vous que dans un tel cas, nous raserons complètement Haïfa et les principales cibles israéliennes », a averti ce dimanche le général Rezaei.

Les obsèques du général Soleimani dans sa ville natale Karmane

Source: Avec Parstoday