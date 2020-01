(Traduction : Nous arborerons sa bannière dans tous les terrains et les fronts… pour que sa terreur perdure)

Le portrait des deux martyrs le général iranien et chef de l’unité al-Quds des gardiens de la révolution Qassem Soleimani et le commandant irakien du Hachd al-Chaabi irakien Abou Mahdi al-Mohandes déposé au sud du Liban, non loin de la position israélienne Sahioune, en Palestine occupée