« Les États-Unis mènent toujours leurs opérations de guerre loin de leur territoire. Ils doivent donc parcourir un long chemin avant de déployer leurs troupes, leur matériel et leurs véhicules militaires sur le champ de bataille, une tâche complexe sur le plan logistique, ce qui constitue le maillon faible de l’US Navy », a indiqué Loren Thompson, analyste de Forbes.

« L’US Navy utilise actuellement 65 cargos roll-on / roll-off qui sont très anciens. Seulement 40% de ces cargos peuvent être servis lors d’opérations de guerre. M. Thompson dit que l’US Navy essaie de résoudre ce problème en déployant ses cargos à proximité de « zones de conflits potentiels » », a précisé Forbes.

« Il est possible que l’US Navy utilise des navires civils en cas de guerre, mais cela ne résoudra pas les problèmes ayant trait au ravitaillement militaires », a-t-il ajouté.

Selon lui, en raison de la pénurie de transports maritimes, « la force terrestre la plus qualifiée au monde » pourrait tarder d’entrer en guerre ou perdre sa capacité de combat effective.

Auparavant, la revue The National Interest a présenté la marine la plus puissante au Monde. Cette revue a placé l’US Navy au premier rang pour avoir le plus grand nombre de navires.

Source: PressTV