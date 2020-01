A 10h01 UTC aujourd’hui, Associated Press a tweeté que des «centaines» de gens se rassemblent dans le centre de Bagdad pour exiger que les troupes américaines quittent le pays.

Trente-huit minutes plus tôt, CNN avait déjà annoncé que « des centaines de milliers » manifestaient à Bagdad contre la présence de troupes américaines en Irak.

Lorsque Associated Press a envoyé le tweet trompeur, le commandant des forces de police fédérales irakiennes, Jaffar al-Batat, avait déjà annoncé que le nombre de manifestants dépassait le million.

Ce chiffre pourrait bien être correct. Selon certaines informations, la colonne de manifestants faisait déjà huit kilomètres de long, même si beaucoup arrivaient encore.

Mouktada as-Sadr, qui avait appelé à des manifestations mais n’est guère un « radical », a exigé que les États-Unis respectent la décision du parlement irakien et mettent fin à leur occupation. Toutes les bases américaines en Irak doivent être fermées, tous les accords de sécurité avec les États-Unis et les sociétés de sécurité américaines doivent être résiliés et un calendrier de sortie de toutes les forces américaines doit être annoncé.

Pendant ce temps, les États-Unis tirent les ficelles et tentent de sculpter un nouvel État sunnite dans l’ouest de l’Irak.

Sadr a promis de suspendre temporairement la résistance contre l’occupation américaine si les États-Unis s’engagent à partir dans l’ordre.

Sinon …

Par Moon of Alabama

Source: Réseau international