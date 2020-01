Les forces américaines ont récupéré, mardi 28 janvier, deux corps près d’un de leurs avions qui s’est écrasé lundi 27 janvier dans l’est de l’Afghanistan, après que les forces afghanes ont échoué à atteindre cette zone contrôlée par les talibans, ont affirmé des responsables locaux.

L’armée américaine a utilisé « des hélicoptères pour évacuer deux corps du site du crash cet après-midi », a déclaré Nasir Ahmad Faqiri, chef du conseil provincial de la province de Ghazni, à l’AFP. Des avions américains surveillaient la zone et « aucun combat n’a eu lieu durant l’évacuation », a-t-il ajouté.

Vengeance pour l’assassinat de Soleimani?

Des sources de renseignement russes et iraniennes ont déclaré que Michael D’Andrea (chef de la CIA en Irak) aurait été tué dans ce crash.

D’Andrea, qui était responsable de l’assassinat du commandant en chef iranien Qassem Soleimani, était apparemment parmi les officiers à bord de l’avion, rapporte le site Internet de Veterans Today, citant des sources de renseignement russes qui sont relayées sur le site Airlive.net.

Il est encore trop tôt pour savoir si cet accident d’avion est lié à la vengeance de Soleimani, qui était le chef de l’axe de la Résistance.

Washington a reconnu mardi la perte d’un de ses appareils, un E-11A, utilisé en soutien aux drones de reconnaissance. Le Pentagone, qui n’a pas donné de bilan officiel, a affirmé n’avoir « aucune indication » de tirs ennemis. Les talibans ont dit que l’avion avait été « abattu tactiquement ».

Des vidéos prises sur le site du crash ont montré des hommes parlant le pachtou autour de l’aéronef calciné, ainsi que ce qui semble être deux corps sous des couvertures.

La zone enneigée était surveillée mardi par des avions et drones américains selon un journaliste local ayant requis l’anonymat, qui dit avoir vu deux cadavres et compté six appareils survolant la zone.

Avec RTBF.be