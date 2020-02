L’Armée nationale libyenne (ANL) du maréchal Khalifa Haftar a annoncé avoir détruit un navire turc transportant des armes et des munitions dans le port de Tripoli.

«Nous avons détruit un navire turc avec des armes et des munitions qui a jeté l’ancre ce matin à Tripoli», a indiqué l’Armée nationale libyenne (ANL) du maréchal Khalifa Haftar sur Facebook.

Elle a plus tard déclaré avoir attaqué un dépôt d’armes et de munitions dans le port de Tripoli, en réponse aux violations du cessez-le-feu par des groupes terroristes.

Selon des sources locales, au moins 8 obus d’artillerie ont été tirés sur le navire, dont quatre l’ont touché avec précision, ce qui a provoqué l’explosion de munitions et, par conséquent, des explosions et des tirs.

Ankara et le GNL démentent

La Turquie a démenti cette information.

«Il y a eu des tirs de poursuite qui n’ont pas touché leur cible. Des tirs de riposte ont suivi. Ensuite la situation s’est calmée», a indiqué le porte-parole du Président Erdogan, Ibrahim Kalin.

L’administration des ports libyens a elle aussi démenti les informations sur la présence d’un navire turc et de militaires dans le port de Tripoli pendant les tirs.

Images de Sky News

Or cette information a été relayée, par la chaine de télévision émiratie Sky News avec des images vidéos à l’appui, montrant une colonne de fumée noire dégagée depuis ce qui semble être un navire accosté au port.

Depuis que le pays est divisé, les Emirats arabes unis, ainsi que l’Arabie saoudite et l’Égypte soutiennent le maréchal Haftar contre le gouvernement d’union nationale présidé Fayez el-Sarraj, soutenu par l’ONU et l’Union européenne, et siège à Tripoli .

Alors que ce dernier est soutenu par la Turquie et le Qatar.

