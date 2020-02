« Les unités de la défense antiaérienne de l’armée syrienne ont intercepté, dans la nuit de dimanche à lundi 24 février, plusieurs engins hostiles dans le ciel du sud de la capitale », a rapporté l’agence de presse officielle syrienne SANA.

Une source au sein des services de sécurité syriens a confirmé que ces engins provenaient du côté de l’entité sioniste.

La majorité des missiles israéliens ont été «détruits avant d’atteindre leurs cibles» tandis que d’autres ont été déviés de leur trajectoire, selon une source militaire citée par l’agence Sana.

L’armée d’occupation a peu après reconnu avoir frappé des cibles appartenant au Jihad islamique palestinien en Syrie.

«En représailles (à des tirs de roquettes), des avions de combat de l’armée israélienne ont bombardé des cibles du Jihad Islamique au sud de Damas», a indiqué l’armée israélienne dans un communiqué après minuit.

Cette nouvelle agression ne nous dissuadera pas

Pour sa part, le Jihad islamique a affirmé que « cette agression lâche à Damas prouve l’échec des forces ennemies et leur incapacité d’affronter les combattants des brigades Al-Quds à l’intérieur de la Palestine occupé ».

Et d’ajouter: « Cette nouvelle agression ne nous dissuadera pas de poursuivre le chemin de la résistance et du jihad jusqu’à la libération totale et le retour en Palestine, Inchallah. »

Le Jihad, qui a affirmé que deux de ses combattants sont tombés en martyrs suite à cette agression, a souligné que « la riposte à ce crime ne tardera pas…et le sang versé des martyrs ne sera pas vain ».

Il convient de noter que cette nouvelle agression israélienne intervient après les tirs de roquettes perpétrés ce dimanche par le Jihad Islamique en provenance de la bande de Gaza vers les colonies israéliennes, en riposte au lynchage du corps d’un martyr palestinien tué par les soldats de l’occupation.

Sources: PalToday + AFP