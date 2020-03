L’armée syrienne a récupéré la ville de Saraqeb située dans le sud-est de la province d’Idleb, alors que la Turquie continue d’envoyer ses troupes dans les deux provinces d’Idleb et d’Alep, ses effectifs s’élevant désormais à plus de 8000 militaires.

Saraqeb avait été libérée une première fois, au début du mois dernier, avant d’être reprise la semaine passée.

Dans la nuit de dimanche à lundi, l’armée syrienne l’a de nouveau investie, au terme de combats violents contre les groupes terroristes jihadistes takfiristes et d’autres groupes, avec le soutien de la Turquie.

La participation du Hezbollah?

Selon un média libanais, Lebanon 24, les combattants du Hezbollah auraient fait part à cette bataille, pour la première fois depuis le lancement de la bataille d’Idleb lancé fin janvier. Cette information n’a pas été confirmée par des sources proches de la Résistance au Liban.

Toujours d’après Lebanon 24, le Hezbollah aurait utilisé des tactiques de la guerre hybride, afin de neutraliser l’efficacité des drones turcs. Les avions syriens et russes étaient absents de la bataille, ont aussi constaté les observateurs.

Le Hezbollah aurait aussi utilisé des tactiques de feu qui ont neutralisé la supériorité de la Turquie, en terme de système de feu électronique qui riposte aux sources des tirs contre ses positions.

Le vendredi 28 février dernier, une dizaine de combattants du Hezbollah sont tombés en martyrs dans un raid turc contre une caserne de l’armée syrienne dans la province d’Alep.

Des antiaériens

Durant cette bataille, des renforts ont été envoyés, dont des antiaériens, pour faire face à la participation de l’aviation turque qui a dépêché des dizaines de drones en soutien aux groupes terroristes. Trois drones turcs ont été abattus durant la bataille, indique l’agence syrienne Sana.

Selon les médias syriens, après la décision prise par le commandement général de l’armée syrienne de fermer l’espace aérien syrien face à l’aviation turque, le nombre des drones turcs a baissé considérablement.

En revanche, rapporte la télévision libanaise al-Mayadeen Tv, les groupes terroristes ont réoccupé un certain nombre de villages et de localités qui avaient été récemment libérées aux alentours de Jabal Zawiya (Mont Zawiya)- Sahl al-Ghab, zone située entre les deux provinces d’Idleb et de Hama.

3.100 véhicules et 8.100 militaires turcs

En outre, il est question d’un nouveau convoi militaire turc qui a été dépêché dans la nuit de dimanche à lundi comprenant entre autre 55 véhicules, dont des chars, de pièces d’artillerie, et des véhicules de transport de militaires.

Depuis début février, le nombre de véhicules et de pièces d’artillerie envoyés dans la province d’Idleb s’élève à 3100. Ils comptent aussi des cabanes de surveillance pare-balles et des radars militaires. Alors que le nombre des soldats turcs présents dans les deux provinces d’Idleb et d’Alep s’élève désormais à 8.100.

Le dimanche, Ankara avait annoncé le déclenchement d’une offensive baptisée Bouclier du printemps contre les positions de l’armée syrienne dans ces deux provinces.

Source: Divers