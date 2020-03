La défense aérienne syrienne a fait face à des missiles israéliens dans la nuit de mercredi à jeudi 5 mars dans le Sud et le Centre de la Syrie, a rapporté l’agence de presse d’État Sana, citée par l’AFP.

«Notre défense aérienne a fait face à une attaque de missiles israéliens dans le Sud-Ouest de la province de Quneitra», dans le Sud de la Syrie, ainsi que dans le Centre du pays, a indiqué Sana dans un communiqué.

«À 00H30 jeudi (22H30 GMT mercredi), notre défense aérienne a observé des mouvements d’avions de guerre israéliens (…) plusieurs missiles ont été tirés dans le Centre de la région. Les missiles hostiles ont été immédiatement contrés avec succès, aucun d’entre eux n’a pu atteindre sa cible», selon le communiqué.

La province de Quneitra est limitrophe du plateau du Golan, dont la majeure partie est occupée et annexée par ‘Israël’.

Trois militaires syriens ont été blessés dans une récente attaque d’hélicoptères israéliens contre la ville syrienne de Quneitra le 27 février, a indiqué l’agence Sana.

S’agissant de l’attaque contre le centre du pays, le ministère syrien de la Défense a affirmé dans un communiqué publié jeudi matin et repris par SANA, que des avions de combat israéliens ont tiré plusieurs missiles depuis le ciel libanais sur des cibles à Homs avant de se heurter de plein fouet à la ferme riposte des unités de défense aérienne syrienne qui les attendaient au tournant.

Et de préciser: « Jeudi, vers 00h30 heure locale, nos moyens de défense aérienne ont détecté le mouvement d’un avion de guerre israélien en provenance de la partie nord de la Palestine occupée vers Saïda [dans le sud du Liban], plusieurs missiles ont été tirés de l’espace aérien libanais vers la région centrale, et immédiatement les missiles hostiles ont été interceptés avec succès et de façon parfaitement professionnelle. Aucun de ces missiles n’a atteint nos positions ».

Rappelons qu’‘Israël’ attaque plutôt rarement les positions des Syriens au Golan. Des frappes aériennes ont récemment visé Damas et ses environs.

‘Israël’ occupe depuis 1967 quelque 1.200 km2 du plateau du Golan syrien. ‘Israël’ a annexé ce territoire lors de la guerre des Six Jours. En 1981, le parlement israélien a adopté la Loi sur les hauteurs du Golan, proclamant unilatéralement la souveraineté de l’entité sioniste sur ce territoire.

Le Conseil de sécurité de l’Onu a qualifié cette annexion d’illégale par sa résolution 497 adoptée le 17 décembre 1981. Environ 510 km2 du plateau du Golan restent sous le contrôle du gouvernement syrien.

Sources : AFP + Sputnik + PressTV