Les sanctions imposées unilatéralement à l’Iran par les Etats-Unis alors que ce pays est touché par le coronavirus ne font, selon le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, qu’aggraver la situation. Il a ainsi demandé la levée immédiate des sanctions.

Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a appelé ce jeudi 5 mars à la levée immédiate des sanctions contre l’Iran alors que l’épidémie de coronavirus sévit dans notre pays et dans le monde entier.

Un virus qui provoque des épidémies aux quatre coins du monde mais dont la couverture accordée par les médias dominants à l’Iran est trop « politisée »…Pourquoi?

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a affirmé qu’il y a un besoin urgent en Iran de médicaments et de dispositifs médicaux pour contenir l’épidémie qui se propage vite en ce moment dans le pays.

« L’Iran a besoin de masques N95 et de masques triple-couches, de respirateurs artificiels, de combinaisons chirurgicales, de kits de test au coronavirus », a tweeté Zarif lundi tout en remerciant l’OMS et les pays amis pour leur solidarité avec l’Iran.

Le président iranien Hassan Rouhani met en doute la sincérité des États-Unis qui offrent leur aide à l’Iran dans la lutte contre l’épidémie de COVID-19.

Mercredi dernier, Lijian a fait part de la poursuite du programme d’aides à l’Iran et à d’autres pays pour contrôler et combattre le coronavirus. « Pékin s’oppose aux sanctions unilatérales imposées à l’économie iranienne. L’épidémie de coronavirus concerne le monde entier et nécessite des efforts de la part de la communauté internationale », a-t-il en outre souligné.

« Pékin en tant que partenaire stratégique de l’Iran propose des aides urgentes à ce pays et coopérera avec Téhéran dans la lutte contre l’épidémie Covid-19 », a ajouté ce diplomate chinois.

« La première cargaison chinoise de matériels médicaux est arrivé en Iran le 29 février. Cette cargaison comprend 5 000 kits de dépistage et 250 000 masques respiratoires. De même, 4 diagnostiqueurs ont été envoyés en Iran le même jour », a-t-il poursuivi.

« Soucieux de garantir la santé dans le monde, Pékin a promis de participer activement aux coopérations régionales et internationales et de coopérer avec l’OMS (Organisation Mondiale de Santé) », a par ailleurs indiqué Lijian.

La sénatrice Elizabeth Warren, candidate démocrate à la présidentielle américaine qui vient d’abandonner la course, avait auparavant exprimé dans une lettre à l’adresse du secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo et du secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, son inquiétude quant à l’impact négatif des sanctions américaines sur la lutte de l’Iran contre le coronavirus.

Dans cette lettre, Warren demande au président américain de ne pas faire d’obstacle aux aides humanitaires à destination de l’Iran.

