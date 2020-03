Lors de l’opération de la sécurisation de certains quartiers de la ville stratégique de Saraqib, l’armée syrienne a réussi à saisir des missiles TOW de fabrication américaine, abandonnés par les terroristes pro-turcs.

Un commandant de l’armée syrienne a déclaré à un correspondant de l’agence de presse officielle syrienne (SANA) que les forces de l’armée avaient mis la main sur des missiles TOW et leurs rampes de lancement, guidées par laser. Selon la même source, les terroristes utilisaient ces missiles pour frapper les blindés de l’armée.

Après que les unités de génie de l’armée syrienne ont libéré la ville de Saraqib et l’ont nettoyée des mines et des explosifs, l’autoroute internationale Alep-Damas est de nouveau fréquentée.

L’accord conclu à Moscou entre les présidents russe et turc n’a apporté qu’un cessez-le-feu fragile sur le terrain. La sortie de crise pour le président Erdogan sera donc provisoire face à la détermination de l’armée syrienne pour libérer entièrement la ville d’Idlib.

Le cessez-le-feu violé par les terroristes pro-turcs

Selon le Centre russe pour la réconciliation en Syrie, des groupes terroristes ont violé à six reprises le cessez-le-feu en menant, depuis Idlib, des attaques visant des régions et des positions de l’armée syrienne dans les provinces d’Alep et de Lattaquié.

Ces attaques interviennent alors qu’une fragile trêve est en vigueur dans les zones de contact dans la province d’Idlib, au nord-ouest de la Syrie.

Washington bloque la publication d’une déclaration sur la trêve

Des sources diplomatiques auprès du siège du Conseil de sécurité ont révélé que les États-Unis s’étaient opposés au projet d’une déclaration, proposée par la Russie, sur la trêve en Syrie.

Un accord de cessez-le-feu, signé par les présidents russe et turc, Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan, est en vigueur dans le nord de la Syrie, depuis vendredi 6 mars. L’accord garantit la mise en place d’un couloir démilitarisé de six kilomètres, au nord de l’autoroute internationale M4.

Source: Avec Press Tv