Le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne , le contre-amiral Ali Chamkhani a souhaité qu’ »Israël soit bientôt enrayé de la carte ».

Le contre-amiral Ali Chamkhani, en visite en Irak, a rencontré, ce dimanche 8 mars, le conseiller de la sécurité nationale du Premier ministre irakien, Faleh Fayyad.

À l’issue de cette rencontre, Chamkhani a apprécié, lors d’une conférence de presse conjointe avec Fayyad, la décision du Parlement irakien d’autoriser l’expulsion des militaires américains du sol d’Irak.

Ailleurs lors de ce point de presse, Ali Chamkhani a déclaré qu’Israël nuisait à la sécurité et à la stabilité de la région, souhaitant que ce régime soit enrayé de la carte de la région où nous vivions.

« L’Iran souhaite la sécurité et la stabilité durables pour l’Irak et il a la ferme conviction que ce pays pourra bientôt récupérer sa position à l’échelle régionale et internationale », a souligné le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale de la République islamique d’Iran.

« La coopération entre l’Iran et l’Irak est en pleine croissance depuis 2003 dans les domaines politique, économique, social, hygiénique et sanitaire », a précisé le responsable iranien.

Lors d’une rencontre qui a précédé cette conférence de presse, M. Chamkhani a déclaré que Téhéran était prêt à aider l’Irak à lutter contre l’épidémie du coronavirus.

« Aujourd’hui, la guerre cognitive, en tant qu’une dimension de la guerre hybride, a remplacé le levier du terrorisme et ceux qui avaient donné naissance à Daech tentent, à présent, de réaliser leurs objectifs par cette guerre étant moins coûteuse », a déclaré Ali Chamkhani.

Et d’ajouter : « Exagérer les menaces imaginaires, réduire la résilience de la société face aux problèmes et inverser les réalités, voilà certains aspects de la guerre cognitive ».

Le contre-amiral Chamkhani a ensuite déclaré qu’il fallait mobiliser toutes les capacités culturelles, sociales et populaires pour protéger les intérêts des Iraniens et des Irakiens face à ce « terrorisme cognitif ».

Il a souligné qu’ »en menant une lutte acharnée et réussie contre les terroristes de Daech, les forces armées irakiennes et le peuple courageux de l’Irak avaient déjà prouvé qu’ils n’avaient pas besoin de forces militaires étrangères pour assurer leur sécurité ».

De son côté, Faleh Fayyad s’est félicité de la visite de M. Chamkhani en Irak, ajoutant que « les profondes affinités idéologiques, culturelles, politiques et sociales entre l’Iran et l’Irak mettaient les relations Téhéran-Bagdad dans un statut exclusif ».

Faleh Fayyad a également salué la formation d’un groupe de travail conjoint pour mener des activités préventives et médicales dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

Le haut responsable du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne s’entretiendra également avec le président irakien, Barham Saleh, le Premier ministre, Adel Abdel Mahdi et le président du Parlement Mohammed al-Halbousi.

Source: Médias