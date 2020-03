D’ici 135 jours, le nombre de militaires américains déployés en Afghanistan passera à 8.600 hommes et ce, en application des accords récemment conclus.

Les États-Unis confirment avoir entamé la diminution de leurs effectifs militaires déployés en Afghanistan et ce, en conformité avec les accords passés avec les Talibans*, a fait savoir le Pentagone.

Le Département militaire a fait noter qu’«en conformité avec la Déclaration conjointe entre les États-Unis et la République islamique d’Afghanistan, et avec l’accord des États-Unis et des Talibans*, les forces armées américaines» déployées dans le pays ont entamé le retrait partiel de leurs effectifs.

Et d’expliquer que leur nombre passera à 8.600 hommes au cours des 135 prochains jours.

Cette décision a été prise à certaines conditions, précise le Pentagone.

Le communiqué précise que Washington poursuivra ses opération antiterroristes contre Al-Qaïda* et Daech* et continuera à apporter son soutien aux forces de sécurité afghanes.

Un accord historique sur l’Afghanistan

Le 29 février, les États-Unis et les Talibans* ont trouvé un accord sur l’Afghanistan. Ainsi, les USA se sont engagés à réduire leur contingent dans le pays à 8.600 hommes dans les 135 jours suivant la signature du document, selon une déclaration commune publiée par les deux pays. Le retrait total des troupes américaines et de l’Otan sera achevé dans les 14 mois si les Talibans* tiennent leurs engagements, précise le texte.

Source: Sputnik