Une mission de coalition internationale a quitté une base américaine située près de l’usine de Phosphate dans la ville d’al-Qaïm à l’ouest d’al-Anbar (à 310 kilomètres à l’ouest de Ramadi dans la province centrale d’al-Anbar) près de la frontière avec la Syrie », a ajouté cette source sous le sceau d’anonymat.

« La mission est composée de militaires norvégiens, danois et américains. Leurs équipements ont été transférés sur la base d’Aïn al-Asad dans le district d’al-Baghdadi », a-t-elle indiqué.

Une autre source de sécurité digne de foi dans la province d’al-Anbar a annoncé ce lundi qu’un avion transportant des soldats, des officiers américains et du matériel militaire, a atterri sur la base aérienne d’Aïn al-Asad. Le nombre des effectifs et la quantité du matériel fourni ne sont pas précis.

Simultanément, des hélicoptères militaires américains survolaient la base en vue d’assurer la sécurité.

Selon la télévision libanaise Al-Mayadeen, les avions cargos américains ont survolé la frontière irakienne avec la Syrie vers la base d’Aïn al-Asad.

Ces vols suspects interviennent après que le commandement des opérations américaines anti-Daech avait annoncé que la Norvège serait chargée de former les forces irakiennes sur la base d’Aïn al-Asad.

En septembre 2019, les positions des Unités de mobilisation populaire d’Irak (Hachd al-Chaabi) dans la province d’al-Anbar ont été attaquées depuis la base américaine située près de l’usine de Phosphate dans la ville d’al-Qaïm à l’ouest d’al-Anbar.

« Ceci est une attaque délibérée des forces étrangères établies en Irak contre les Hachd », avait dit Qassem Mosleh, commandant des opérations des Hachd al-Chaabi dans la province d’al-Anbar.

Source: Press TV