L’Iran a mis en garde, vendredi 13 mars, le président américain Donald Trump contre toute « action dangereuse », après des frappes aériennes américaines contre des positions des Hachd Chaabi en Irak.

« Les Etats-Unis ne peuvent pas blâmer les autres, (…) pour les conséquences de leur présence illégale en Irak et les réactions de son peuple à l’assassinat et au meurtre de commandants et de combattants irakiens », a déclaré dans un communiqué le porte-parole des Affaires étrangères iraniennes, Abbas Moussavi.

« Au lieu de mener des actions dangereuses et de lancer des accusations infondées, M. Trump devrait reconsidérer la présence et le comportement de ses troupes dans la région », a encore dit M. Moussavi.

Son communiqué a été publié quelques heures après l’annonce du Pentagone que les Etats-Unis avaient mené en Irak des frappes nocturnes contre les Brigades du Hezbollah, une faction du Hachd al-Chaabi.

Selon les Etats-Unis, ces frappes visaient cinq unités de stockage d’armement des Brigades du Hezbollah.

Cinq militaires irakiens tués

Cinq membres des forces irakiennes et un civil ont été tués dans les frappes américaines en Irak, a indiqué vendredi l’armée irakienne, dénonçant « une escalade menaçant la sécurité ».

Onze militaires, dont certains des Hachd al-Chaabi, ont été blessés, ainsi qu’un civil, dans ces frappes nocturnes.

Le communiqué de l’armée irakienne précise qu’il s’agit d’un premier bilan. Des corps sont encore sous les décombres et des blessés dans un état critique.

La Résistance irakienne avait tiré mercredi 11 mars, des roquettes contre une base de l’occupation américaine à Taji tuant de deux militaires américains et un soldat britannique. Cette opération a également fait 14 blessés américains, britanniques, polonais et autres, dont cinq sont dans un état grave.

Les factions de la résistance irakiennes promettent régulièrement de « venger » leur chef, Abou Mehdi al-Mouhandis, tué en janvier à Bagdad par Washington aux côtés du général iranien Qassem Soleimani.

Source: Avec AFP