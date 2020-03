La Chine a appelé, ce lundi 16 mars, les États-Unis à lever immédiatement toutes les sanctions imposées à l’Iran qui lutte contre la pandémie du coronavirus.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Geng Shuang, a déclaré que « les sanctions unilatérales, durant cette période, entraveront davantage les efforts de l’Iran dans la lutte contre le virus et aggraveront de plus la situation ».

M.Shuang a souligné que « le maintien des sanctions à ce stade serait immoral et affecterait la fourniture des aides internationales à Téhéran ».

« La levée des sanctions actuelles contribuera ainsi à préserver le bien-être économique et social de l’Iran durant cette période critique », a-t-il en outre noté.

M.Geng a également fait état d’une coopération étroite entre la Chine et l’Iran pour contenir la propagation de la pandémie.

Il a dans ce contexte déclaré que « la Chine continuera de fournir toutes les besoins nécessaires à l’Iran en matière d’équipement médicaux ».

Samedi 14 février, le président chinois, Xi Jinping, a présenté ses condoléances au nom du peuple chinois et du gouvernement à M.Rohani pour les victimes du Covid-19.

Il a également remercié « le gouvernement et le peuple iraniens qui ont fourni un soutien et une aide sincère et amicale à la Chine au début de sa lutte contre la pandémie ».

Et d’affirmer : « Je suis convaincu que le gouvernement et le peuple iraniens gagneront la bataille contre ce virus. »

Sources : AlManar + AlMayadeen