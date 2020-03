L’exemple de Wuhan, épicentre de l’épidémie du coronavirus en Chine où aucun nouveau cas d’origine locale n’a été enregistré depuis jeudi, est un « espoir » pour le monde, a estimé vendredi 20 mars le directeur général de l’OMS.

« Hier, Wuhan n’a déclaré aucun nouveau cas pour la première fois depuis l’émergence de l’épidémie », s’est félicité Tedros Adhanom Ghebreyesus lors d’une conférence de presse en ligne depuis Genève.

« Wuhan donne de l’espoir au reste du monde en montrant que même la situation la plus grave est réversible », a-t-il ajouté.

Pour le 3ème jour consécutif, la Chine n’a rapporté samedi 21 mars aucune nouvelle contamination d’origine locale, même si le nombre de cas importés a atteint un record (39).

L’Italie paye le plus lourd tribut et devance désormais la Chine (80.976 cas, dont 3.248 morts), avec 47.021 cas et 4.032 morts.

Au total, la pandémie a fait au moins 11.015 morts dans le monde depuis son apparition en décembre, selon un comptage à partir de sources officielles vendredi vers 17H00 GMT.

Plus de 250.000 cas d’infection ont été détectés dans le monde.

Source: AFP