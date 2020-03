Redação do site

O Hezbollah não sabia que o tribunal dos militares libaneses iam pronunciar a sentença para absolver o agente de Israel Amer Fakhoury, assegurou o Secretário Geral Sayed Hassan Nasrallah, que também negou que ele tivesse uma transação com os Americanos para libertação.

Na segunda-feira, 16 de março, este tribunal ordenou a interrupção dos procedimentos legais contra Fakhoury, para prescrição. Ele é acusado de assassinato, tortura e confinamento forçado no campo de extermínio de Khiam, no sul do Líbano, durante a ocupação israelense.

Na quinta-feira, 19 de março, um helicóptero americano o evacuou da embaixada americana no Líbano para um destino desconhecido. Posteriormente, o presidente americano Donald Trump agradeceu o governo libanês.

« A decisão de libertar Fakhoury também não foi tomada no gabinete ministerial », afirmou Nasrallah que o Hezbollah foi consultado várias vezes sobre este assunto desde a prisão de Fakhoury, quando ele chegou a Aeroporto de Beirute, dos Estados Unidos, onde vive desde que deixou Israel. Os Estados Unidos exerceram enorme pressão e proferiram ameaças contra toda a classe política e juízes libaneses e ameaçaram o Líbano com novas sanções.

« Pessoalmente, ouvi as informações sobre a absolvição de Fakhoury através da mídia e, quando falei com meus contatos, também soube que houve uma audiência de liberação durante a qual a decisão foi tomada », acrescentou.

Segundo ele, essa medida mostra que nem o estado libanês, nem o governo, nem os tribunais, nem as instituições libanesas, nem até o presidente libanes , são controlados pelo Hezbollah.

« Para fazer isso, os americanos começaram exercer pressão com sanções sobre os libaneses para fazê-los se curvar e executar suas desidratas », alertou. Portanto, isso realmente ameaça a soberania e independência do Líbano, e isto trará consequências deploráveis para o país.

A libertação de Fakhoury causou alvoroço entre a classe política aliada do Hezbollah e alguns meios de comunicação, que culparam a resistência por não agir. Segundo ele, é necessário direcionar a raiva contra os americanos que não se importam em querer repatriar « um homem que tem sangue nas mãos, um assassino », pela simples razão de que ele é americano.

« Foi um dos piores momentos da minha vida ter que defender o Hezbollah no caso de um agente colaborador que matou e massacrou o nosso povo », afirmou com certa amargura, reprovando aos amigos e aliados do Hezbollah por terem aceitado as acusações e a retórica de seus adversários e inimigos.

No caso do Corona vírus, Nasrallah criticou violentamente o comportamento do presidente dos EUA, Donald Trump, que persiste em suas sanções contra o Irã e o Iêmen e afeta o fornecimento de equipamentos médicos para o tratamento dessa pandemia e busca monopolizar a fórmula da vacina para seu país « por razões aparentemente eleitorais ». « Nunca na minha vida vi um homem tão arrogante, racista, selvagem e feroz quanto o presidente americano », concluiu.

Principais ideias do discurso

Tenho dois assuntos a tratar: o do agente Amer Fakhoury e o da Corona vírus.

Sobre o primeiro assunto, gostaria de responder a tudo o que foi dito nos últimos dias sobre esse assunto. Houve muitos rumores, análises e distintas opiniões públicas. Vou começar dirigindo a palavra para o público da resistência, por ser constantemente alvo de uma campanha de desinformação destinada a abalar a confiança que caracteriza o relacionamento com Hezbollah.

Desde os primeiros momentos da promulgação da absolvição deste agente criminoso, houve uma campanha contra a dupla Amal-Hezbollah e depois contra o Hezbollah em particular.

Gostaria primeiro de relatar os fatos, depois abordar as reações e comentários e finalmente tirar as conclusões.

Nenhuma transação

Primeiro, temos que estar cientes de que não houve uma transação por trás dessa absolvição. Nós não fizemos parte de nenhuma transação, pois não existiu. E se for o caso, deveríamos saber de antemão quem deveria estar por trás deste acordo seu signatário, seu autor.

Desde a chegada ao Líbano e prisão do agente Fakhoury, houve uma forte pressão americana sobre os líderes políticos do Estado, o presidente e os ministros, sobre juízes, instituições militares para exercer alguma influência ao fim de libertá-lo sem pré-condições. Essas ameaças não foram sobre nós porque não temos uma ligação com os EUA.

As ameaças foram caracterizadas de sujeitá-los a sanções americanas, suspender a ajuda do exército libanês, impor sanções econômicas, dificultar a concessão de ajuda ao Líbano.

Os americanos chamaram várias autoridades libanesas para os Estados Unidos, outros vieram para o Líbano para se encontrar com os embaixadores, o anterior e o atual.

Os lideres dos EUA não se importaram que esse homem tenha sangue nas mãos, que ele seja um assassino, um criminoso, que sequestrou e matou libaneses. Eles não têm nenhuma abordagem humana ou legal. Eles repetiam constantemente que ele é um cidadão americano que deve ser libertado, custe o que custar.

Os juízes também foram pressionados, alguns se recusaram a absolvê-lo e ordenaram uma proibição de viagem contra ele. Mas outros juízes se curvaram sob pressão, e foi o que aconteceu.

No entanto, há um aspecto positivo a ser visto: a justiça libanesa resistiu por seis meses seguidos, enquanto outros países muito mais fortes do que o Líbano entraram em colapso muito mais rápido.

Uma posição diante de Deus

Após dois meses de pressão e ameaças, as autoridades do estado libanês vieram discutir conosco, com toda a serenidade, dizendo que os americanos ameaçaram interromper a ajuda, impor novas sanções, no mesmo tempo que o nosso país está passando por tempos difíceis.

Nesse caso, antes de nos preocuparmos com o que temos a dizer às pessoas, nos preocupamos com o que Deus nos responsabilize no Dia do Julgamento. Saber também que este negócio é nosso. Envolve-nos mais do que ninguém, diz respeito aos nossos filhos e irmãos que são as vítimas. Estamos mais preocupados do que ninguém com este caso.

Pois isso serve como fundamento para os próximos passos e acordos em que o Líbano irá fazer. Isto é ruim, perigoso e é um mau presságio para os libaneses no futuro. Os americanos descobrirão que, fazendo tais pressões, seus desejos serão realizados: na demarcação de fronteiras, nas designações de instituições estatais onde sempre interferiram, entre outros assuntos. Este é uma tendência muito perigosa para o Líbano.

Não tínhamos consciência

Nesse processo, quero garantir aos que se perguntam se fomos pressionados por isso, não ficamos constrangidos por nenhum partido libanês, levando em consideração as enormes pressões exercidas por americanos arrogantes pela absolvição de Fakhoury.

Fui claro com todos aqueles que questionaram que é um caso humanitário e moral. Além disso, tal decisão afeta a soberania. Para nós é necessário tomar uma posição diante de Deus e no Dia do Julgamento e diante das vítimas e das famílias das vítimas.

Legalmente, fomos informados de que nenhuma reunião seria realizada, nem qualquer veredicto seria promulgado no momento. O Hezbollah publicou posteriormente seu comunicado de imprensa seguido por uma nova decisão legal de proibir viagens e apelar. Porém, os EUA continuaram a pressionar, e enviaram um avião para o aeroporto de Beirute, mas lá as autoridades libanesas se recusaram a deixar- ló sair do país. Depois disso, ele fugiu em um avião americano que veio à embaixada americana em Awkar, e posteriormente Trump formalmente reivindicou a operação.

As repreensões dos amigos

Quando isso aconteceu, foi lançada uma campanha contra o Hezbollah, e contra mim em particular. As reprimendas e críticas vieram de nossos adversários, outras vieram de nossos amigos, de nossos aliados, o que é certamente mais doloroso, especialmente quando são formulados de maneira arrogante, como ensinar o Hezbollah sobre o que deveria ter feito.

Desde o início, nós no Hezbollah recusamos desistir das acusações e insistimos em um julgamento justo, para fazer justiça aos oprimidos. Em nenhum momento mostramos qualquer aprovação pelo que eles estavam propondo, sabendo que nós também estamos preocupados com este caso. E se algo mais tivesse acontecido, teríamos tido a coragem de dizer isso francamente ao nosso público, com quem há plena confiança.

Não é o estado do Hezbollah

Tudo o que foi dito e formulado como perguntas baseia-se em suspeitas e dúvidas. Se o Tribunal Militar tenha tomado essa decisão sem o consentimento do Hezbollah ou do movimento Amal? A resposta é Sim, e foi o que aconteceu. Não tínhamos consciência disso e só mais tarde fomos informados de que uma reunião havia sido realizada. Nós nunca interferimos em processos judiciais.

Sim, no’s nao tinhamos conhecimento.

Infelizmente, há um discurso que foi feito por nossos inimigos e que alguns de nossos amigos adotaram por conta própria.

Um dos maiores erros que também prevalece é dizer que o Estado libanês é liderado pelo Hezbollah e Amal, que são eles que controlam o Exército e a Justiça. Os que o divulgam sabem muito bem que isso é falso, pois faz parte da batalha que estão travando contra o Hezbollah.

Igualmente o que aconteceu no caso do Corona vírus, eles começaram a acusar o Hezbollah, que foi posto à vista. Alguns amigos do Hezbollah também acreditaram nisso.

No entanto, o governo nunca foi do Hezbollah, em nenhum momento. Nem o Estado libanês, nem o parlamento, nem os presidentes, nem a Justiça nem o Tribunal Militar.

O Hezbollah é uma força política que faz parte da sociedade libanesa, que tem certa influência que progride ou regride de acordo com as circunstâncias. Apesar de certo papel regional que desempenha, não é verdade que controla o Líbano. Alguns ministros e líderes políticos são amigos do Hezbollah, mas não são afiliados a ele. Certas forças políticas têm um maior influência do que a do Hezbollah.

É Israel quem está por trás do equívoco de que é o estado do Hezbollah, pois quer neutralizar e amarrar as capacidades da resistência.

O que aconteceu deve ser uma oportunidade para mudar essa percepção de uma vez por todas. Caso contrário, quem quiser atribuir a responsabilidade pelo caso do Fakhoury a nos que se coloque ao lado de nossos oponentes.

Propostas inúteis

Alguns perguntam por que não fizemos nada após a absolvição. Eles sugerem algo como o evento que ocorreu em sete de maio de 2007. Vou deixar claro que fizemos isso quando o governo quis confiscar do Hezbollah a armação de sinais essenciais para a resistência.

Outros se ofereceram para emboscar o comboio das forças de segurança que levaram Fakhoury do hospital para a Embaixada dos EUA. Ou seja, tivemos que lutar com os agentes de segurança, porém não podemos fazer isso, pois não seria do interesse do Líbano ou da resistência.

Outros queriam que o avião que o transportou fosse abatido e outras propostas foram feitas que não tenha nada a ver com os interesses do país e a resistência. Nao e’ necessário iniciar uma guerra mundial por esse homem, sem qualquer ligação com seu peso real.

Entre as propostas que também foram feitas para nós, há a de se retirar do governo, porque Trump o agradeceu ou de derrubá-lo, enquanto ele está fora deste caso que se enquadra no poder legal militar. E então atualmente, dadas as circunstâncias econômicas e de saúde, o governo deveria ser derrubado?

Alguns disseram que o Hezbollah deveria ter organizado manifestações em direção a Awkar e incendiado a embaixada. Em outras palavras, colocar a vida das pessoas em risco enquanto o Corona vírus está abundante!

Todas essas sugestões são inúteis, pois não interessam ao país nem à resistência.

Não é uma festa de homens

Saiba que nossas ações não são ditadas por nossas emoções e reações. Somos um partido político que tem sua causa, sua visão, sua escala de prioridades. Todas as decisões estão sujeitas a discussão e estudo. Não é uma festa de um homem só. Quem acredita que, ao fazer campanha contra nós ou nos insultar, posso afirmar que estão erradas e desperdiçam seu tempo.

Alguns, em vez de atacar os americanos que foram is que cometeram os crimes, se revoltam contra a vítima.

Aqueles que se queixaram da questão de travessias ilegítimas (entre o Líbano e a Síria) não podem mais reclamar e devem ter vergonha de si mesmos. Os EUA levaram ilegalmente Fakhoury do Líbano. Eles violaram decisões legais quebrando a soberania do Líbano.

Aqueles que defendem a soberania do Líbano não devem jamais nos monitorar ou nos ensinar como se oncomportar. Devem ter raiva e tomar decisões contra a arrogância dos Estados Unidos.

É um dos piores momentos

Algumas pessoas também estão enganadas em acreditar que o Líbano está sob o domínio do Hezbollah. Não é verdade que o Líbano esteja sob nossa hegemonia. A verdade que os EUA sempre tiveram certa hegemonia no Líbano e ativam de acordo com seus interesses.

Os libaneses não devem deixar os EUA fazer o que bem entenderem no Líbano, devemos prestar atenção à soberania e independência do nosso país. Fakhoury é um fora da lei. O arquivo não pode ser fechado. Este agente também pode ser processado por todo o mundo.

Apoio os pedidos de inquérito judicial, porque esta decisão foi tomada pelo chefe e pelos membros do tribunal militar e também apoio o parlamento para descobrir o que realmente aconteceu.

Concluindo, é necessário questionar os amigos antes de repreendê-los. Aceitamos conselhos e críticas em público, mas existem dois limites inadmissíveis, acusações de traição contra resistência e insultos que atacam nossa dignidade. Não podemos admiti-los de nossos amigos, nunca da vida. Nunca aceitamos uma amizade fora das regras do respeito. Caso contrário, qualquer um pode estar fora do círculo de nossos amigos e aliados.

Cuidamos de nossos amigos e irmãos, mas queremos que eles sejam realistas e entendam que esses dois limites não devem ser ultrapassados.

Essa resistência é a mais honrosa e a mais razoável das resistências. É um dos piores momentos que já passei na televisão te que defender o Hezbollah na questão de um agente colaborador que matou nossos filhos e irmãos, é um dos piores momentos que eu poderia viver.

Corona vírus: o estado da guerra

No caso do Corona virus, somos informados de que essa batalha durará vários meses. Teremos que restringir as medidas, limitar-nos a casas e punir quem transgredir essas medidas. As pessoas também devem assumir suas responsabilidades e não confiar apenas em agentes estatais para impedir sua propagação.

Sobre a responsabilidade do governo: eu disse que não temos nenhum problema em declarar um estado de emergência e sobre a questão da mobilização geral. Se for necessário impor uma quarentena em um local de uma determinada denominação, isso deve ser feito.

Estou anunciando que o governo pode impor uma quarentena em qualquer vila xiita, se achar conveniente fazê-lo no interesse do país. Essa percepção da comunidade durante uma pandemia é uma vergonha. Temos que colaborar com o governo para deixar passar estes momentos difíceis.

Também é preciso encontrar uma solução para a questão dos prisioneiros. Uma anistia geral ou liberdade condicional é possível, como alguns países fizeram. É necessário reduzir o numero dos prisioneiros, existem várias opções e é necessário consultar as outras experiências.

Com o tempo, problemas socio-econômicos vao surgir. Devemos insistir na solidariedade social, e também devemos economizar dinheiro, porque parece que a história vai demorar um pouco. Você tem que se comportar como se estivesse em estado de guerra.

20.000 funcionários do Hezbollah

Para nós, no Hezbollah, estamos nos mobilizando. Cerca de 20.000 de nossa equipe médica e de saúde, em particular, estão todos preparados. E isso é apenas parte de nossa força de trabalho. Estamos prontos para ajudar em todas as regiões libanesas, nos campos de refugiados palestinos e nos sírios deslocados. Estamos prontos para todas as opções para ajudar o governo.

Saiba que todos os libaneses que retornaram do Irã e até nossos combatentes da resistência que vão para a Síria e depois retornam todos são submetidos aos exames médicos necessários do Corona vírus e às medidas adequadas que acompanham os confinamentos.

Trump não faz parte da raça humana

Nesta guerra, alguns protagonistas se comportaram com racismo e sem nenhum senso de humanidade, em particular contra três regiões: a Faixa de Gaza, onde dois milhões vivem, sem qualquer ajuda médica, sem contar os detidos palestinos nas prisões israelenses. Dada à mentalidade racista de Israel, que menospreza os outros, que realmente teme por essas pessoas.

No Iêmen, que ainda está em guerra, sob embargo, sem remédios, sem equipamentos.

E no Irã, onde 80 milhões estão sujeitos a um embargo desumano que impede a obtenção do equipamento médico necessário para enfrentar esta pandemia.

Dia após dia, temos provas de que Trump não faz parte da raça humana. Ele é uma criatura racista, arrogante, é como se ele viesse de outro mundo como se fosse um extraterrestre (risos, nota do editor). Ele quer que seu país monopolize a vacina sozinho, provavelmente por razões eleitorais, porque ele está em uma situação crítica. Por seu infestado racismo, ele insiste em qualificar o Corona vírus como um vírus chinês em sua guerra comercial contra este país. Na minha vida, nunca conheci um homem tão arrogante, racista e feroz.

Source: Al-Manar