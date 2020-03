Ayant récemment subi plusieurs revers dans sa guerre contre le Yémen, l’aviation de la coalition saoudienne a mené des dizaines de raids hystériques contre la capitale Sanaa et plusieurs autres régions, dont Hodeïda (ouest).

Six frappes ont visé les écuries du collège militaire à Sanaa coutant la vie à un des éleveurs des chevaux et blessant deux autres. Plus de 70 chevaux pure sang arabe ont également péri et 30 autres blessés suite à ce bombardement. 13 autres raids ont visé différentes régions de la capitale, a rapporté la chaine yéménite AlMasirah.

Ces frappes s’inscrivent dans le cadre des crimes et agressions lancés par la coalition saoudo-américaine contre le peuple yéménite depuis cinq ans, au su et au vu de la communauté internationale.

L’Arabie et ses alliés dans la coalition ont mené plus de 258 000 raids contre le Yémen, depuis mars 2015, a indiqué la semaine dernière le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yehya Sarii.

La guerre saoudienne contre le Yémen a couté la vie à 16.618 civils, dont 3.725 enfants et 2.357 femmes, et blessé 25.964 citoyens, dont 3.941 enfants et 2.721 femmes.

Libération d’une base militaire à Jawf

Sur le terrain, l’armée yéménite et les forces populaires d’Ansarullah ont repris, lundi 30 mars, le contrôle de la base militaire al-Labinat qui se trouve entre les deux provinces yéménites d’al-Jawf et Maareb, a rapporté la chaîne de télévision libanaise Al-Mayadeen, citant une source militaire.

L’avancée des combattants yéménites est survenue après avoir pris le contrôle d’al-Maraziq à l’est d’al-Hazm, la capitale de la province d’al-Jawf, a-t-on ajouté de même source.

Le camp d’entraînement et la base d’al-Labinat sont parmi les plus grandes bases utilisées par les mercenaires de la coalition saoudienne.

Le porte-parole des forces yéménites a déclaré le 18 mars que les combattants de l’armée et d’Ansarullah avaient réussi à prendre le contrôle total de la province d’al-Jawf, dans le nord du pays.

Coronavirus

Sur un autre plan, le ministère yéménite de la Santé a appelé « tous les citoyens à faire preuve de prudence et à éviter de toucher tout matériel largué par les avions de la coalition saoudienne afin de préserver leur santé et couper la voie aux tentatives de la coalition de faire propager les maladies et les épidémies (coronavirus), dans le cadre de sa guerre contre le Yémen et son peuple ».