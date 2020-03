Le ministre de la Santé, Hamad Hassan, a confirmé le lundi 30 mars, le souci du président du Parlement, Nabih Berri, de protéger la communauté locale et de rapatrier les Libanais vivant à l’étranger.

S’exprimant au terme de sa visite à Aïn el Tiné, le ministre Hassan a fait savoir que les discussions ont porté sur la situation médicale et celle des hôpitaux au Liban, notamment les défis de la prochaine étape face au coronavirus.

« Nous avons discuté du plan du ministère de la Santé pour contenir autant que possible la pandémie qui a renversé de nombreux systèmes de santé dans de nombreux pays », a-t-il dit, affirmant en revanche : « nous avons réussi, en toute modestie, à sauvegarder le nôtre grâce à l’appui des présidents du Parlement et de la République, ainsi que du Premier ministre au plan approuvé par le ministère de la Santé publique dans lequel le premier et dernier partenaire est la société civile ».

Le retour des expatriés commencera cette semaine

De son côté, le consul de la République démocratique du Congo au Liban, Hassan Yahfoufi, a annoncé le lundi lors d’un entretien accordé à l’Agence Nationale de l’Information, que le rapatriement des expatriés libanais de l’Afrique débutera cette semaine dès que les mesures techniques seront finalisées.

« La décision a été prise. Les émigrés commenceront à arriver au Liban cette semaine, en attendant l’achèvement des procédures techniques », a déclaré M. Yahfoufi qui préside le Conseil continental africain de l’Union libanaise culturelle mondiale.

Il a ensuite indiqué que la diaspora libanaise en Afrique préparait les listes de noms de ceux qui souhaitent retourner au Liban. « Les expatriés paieront eux-mêmes les frais de voyage et non l’Etat libanais», a conclu M. Yahfoufi.

17 nouveaux cas au Liban

Entre-temps, le ministère de la Santé a signalé dans son rapport quotidien sur le coronavirus (Covid-19), que le 31 mars 2020, le nombre de cas confirmés à l’hôpital Rafic Hariri et dans les laboratoires universitaires accrédités, ainsi que dans les laboratoires privés, a atteint 463, soit une augmentation de 17 cas par rapport à lundi.

Un décès a également été enregistré au centre hospitalier universitaire de Notre-Dame des Secours pour un patient d’une cinquantaine d’année qui souffrait de maladies chroniques, portant le nombre total de morts à douze.

Le ministère insiste sur l’application de toutes les mesures préventives, en particulier la quarantaine à domicile.

Source: Avec ANI