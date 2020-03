Selon le site du magazine américain The Intercept le président Donald Trump et ses conseillers chercheraient à exploiter l’occasion de la propagation de la pandémie meurtrière de Coronavirus comme couverture pour déclencher une guerre contre l’Iran.

Dans un article publié par Mehdi Hassan, le magazine en ligne a mis en garde contre l’utilisation par le président américain de la propagation de la Covid-19 dans le monde comme une couverture de la guerre contre l’Iran.

L’article intitulé « Soyez prudent! Trump utilise la Covid-19 comme couverture pour la guerre avec l’Iran

(Beware of Trump Using the Coronavirus as a Cover for War With Iran) « note que les informations concernant le Coronavirus sont partout et qu’il n’y a aucun moyen d’en sortir » ajoutant que « la pandémie a submergé tout le monde et tout le monde en parle ».

L’auteur de l’article fait référence au journal américain New York Times qui prétend dans son édition du vendredi que » le Pentagone aurait ordonné à ses commandants militaires en Irak de préparer une attaque meurtrière contre l’une des composantes des Hachd al-Chaabi » pour orienter un instant ses lecteurs vers un sujet différent de celui du coronavirus.

D’après le rapport du New York Times, le haut commandant des États-Unis en Irak, le lieutenant-général Robert P. White a averti dans une note qu’une telle campagne pourrait être sanglante et contre-productive et risquerait de déclencher une guerre avec l’Iran.

Mehdi Hassan pose ensuite une question : « Quel genre de maniaque risque une telle guerre au milieu d’une pandémie mondiale ? Et la réponse: le président Donald Trump est encouragé par le secrétaire d’État Mike Pompeo et le conseiller à la sécurité nationale Robert O’Brien ».

The Intercept indique qu’ »un Iranien meurt de Covid-19 toutes les 10 minutes, tandis que 50 personnes sont infectées dans le pays toutes les heures ».

« Le bilan des morts approche rapidement à 3000. Pourtant, pour Trump et ses principaux collaborateurs, il s’agit d’une occasion pour déclencher leur programme belliciste » , a-t-il noté.

Plus loin dans son article, M.Hassan citant le lieutenant-général Robert P. White, indique que » plus il y a de pression, plus il y a le risque d’escalade est élevé « .

» Les démocrates au Congrès ne sont pas en mesure d’appeler à des auditions sur la politique irresponsable et dangereuse de l’administration américaine sur l’Iran, au milieu de la crise actuelle de la propagation du coronavirus. Trump et ses conseillers ne semblent pas se soucier des implications nationales du déclenchement d’une nouvelle guerre étrangère. Il s’agit d’une administration qui annonce publiquement une nouvelle série de sanctions punitives sur l’économie iranienne en difficulté, tout en exhortant en privé les commandants militaires américains à provoquer les Iraniens sur le sol irakien « , a-t-il écrit.

Toujours faisant référence à l’article de New York Times sur la tentative américaine de provoquer l’Iran en Irak, Mehdi Hassan souligne que « pour Trump et ses collaborateurs, il ne suffit pas de détruire l’économie iranienne. Ils sont déterminés à exploiter la propagation d’une maladie mortelle comme couverture pour une nouvelle guerre « , a-t-il conclu.

Source: Médias