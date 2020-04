Le journal Yedioth Ahronoth a rapporté que » Yossi Cohen, directeur de l’agence le Mossad a recruté les services de renseignement palestiniens pour obtenir des équipes médicales pour faire face à Corona » soulignant qu' »il avait réussi à faire venir un demi-million de nouveaux appareils de dépistage et de diagnostic du virus Corona de la part d’Etats sans les mentionner ».

Yedioth Ahronoth a rapporté que » Cohen avait demandé au général de division Majed Faraj, chef des services de renseignements palestiniens, de coopérer pour faire appel à des équipes de dépistage, après que l’Allemagne et la France aient refusé de répondre à la demande du Premier ministre Benjamin Netanyahu en raison de la pénurie dont souffrent ces pays compte tenu de la propagation de l’épidémie de Corona ».

Le journal a ajouté que « Nasser Adawi, directeur adjoint du Département général des relations internationales et de la sécurité extérieure des services de renseignement palestiniens, avait mené une campagne de contacts avec plusieurs organisations et personnalités dans le but de rassembler ces équipes au nom du peuple palestinien afin de les aider à prévenir l’épidémie du virus Corona ».

Nasser Adawi a réussi à contacter les pays arabes qui n’établissent pas de relations avec l’entité sioniste pour apporter des dizaines de milliers de dispositifs récemment delivrés au Mossad.

Le journal a souligné que « le chef du Mossad Cohen a salué les efforts du major Faraj et sa contribution à sauver la vie de milliers de Juifs dans les conditions les plus sévères subies par l’entité sioniste, et a promis de fournir 10000 appareils de depistage pour affronter le virus dans les zones de l’Autorité palestinienen afin de renforcer la position de Faraj parmi les Palestiniens et d’améliorer sa réputation ».

Source: Farsnews