508 cas de contamination au coronavirus ont été diagnostiqués jusqu’à ce vendredi 3 avril 2020, a fait savoir le ministère de la Santé publique dans son rapport quotidien, cité par AlManar.

Et d’ajouter: 14 nouvelles personnes ont été testées positives et un des patients a péri, portant le nombre de morts à 17.

Rapatriement des Libanais

Entre-temps, le Premier ministre Hassan Diab a présidé jeudi soir 2 avril au Grand Sérail, la réunion élargie consacrée à l’examen du mécanisme de rapatriement des Libanais, a rapporté l’agence officielle ANI.

« Nous commencerons à opérer des vols à partir du dimanche 5 avril. Les tests doivent être prêts 72 heures avant l’embarquement et les rapatriés devront rester dans un hôtel pour attendre que le test soit effectué à Beyrouth « a-t-il annoncé.

À l’issue de la réunion, le ministre de la Santé Hamad Hassan a indiqué que « le Comité de suivi des mesures préventives de lutte contre le coronavirus a tenu une réunion, avec la participation du comité scientifique et technique, pour discuter des procédures relatives au rapatriement des expatriés libanais à l’étranger ».

Et d’ajouter : « après avoir passé en revue le mécanisme approuvé par le Conseil des ministres mardi dernier, certains amendements ont été introduits, notamment en ce qui concerne les étapes du plan concernant les vols de rapatriement, à la lumière des difficultés émergentes liées à la réalisation des tests de dépistage du Covid-19.

À la lumière de ces développements et difficultés émergents, nous commencerons à opérer des vols à partir du dimanche 5 avril dans une première étape, couvrant les pays du Golfe et d’Afrique qui connaissent une flambée de coronavirus moins importante, à condition que des tests de laboratoire pour l’antigène PCR + anticorps soient effectués 72 heures avant l’embarquement. A défaut, les rapatriés doivent rester dans un hôtel et attendre 24 heures jusqu’à ce que le test PCR soit effectué à Beyrouth ».

« Après 24 heures, l’évaluation épidémiologique de la première étape aura lieu, après quoi le plan de retour révisé sera lancé à partir du mardi 7 avril, englobant tous les pays, y compris les pays d’Europe et d’autres pays, conformément au plan de rapatriement révisé », a poursuivi M.Hassan.

Et de noter : « Le gouvernement a pris toutes ces mesures pour protéger les expatriés libanais de retour au Liban ainsi que leurs familles et communautés au Liban ».