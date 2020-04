Avant la victoire de la Révolution islamique, l’Iran qui disposait de navires et de frégates possédait la marine la plus puissante de la région. Et après la victoire de la Révolution et l’agression du parti baathiste, les commandants militaires du Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI) ont décidé d’utiliser une sorte de bateau rapide capable d’emporter toute sorte d’armes comme des mines maritimes, des lanceurs de roquette à moyenne portée et des mitrailleuses 7,12 mm. Les vedettes rapides sont des bateaux de petite taille et sont utilisées contre les pirates maritimes et les attaques des pays agresseurs.

Bateau rapide « Seraj »

Seraj est une vedette de type lanceur de roquette. Ce bateau furtif, conçu pour le climat tropical, a été dévoilé le 23 août 2010 par le ministre iranien de la Défense, le général Vahidi. Il est fabriqué à partir de fibre glace. Seraj est muni d’un système de navigation électronique et d’un système de télécommunication sophistiqués de fabrication domestique.

Spécifications techniques

L’utilisation de ces fonctionnalités rend inaperçus les changements de hauteur causés par le déplacement sur l’eau et son bruit fort à grande vitesse à l’intérieur de la cabine. Seraj peut atteindre une vitesse d’environ 60 nœuds, une vitesse très élevée pour un bateau. De plus, en cas de mer agitée, ses passagers ne ressentiront pas l’intensité des vagues. Ce navire a des caractéristiques importantes. Il est capable de maintenir l’équilibre à des vitesses élevées. Il est équipé d’un moteur puissant.

La vedette « Azarakhch »

Azarakhsh est un bateau lanceur de missile à double coque qui a été localisé par rétro-ingénierie. Il est produit par l’Organisation des industries maritimes d’Iran. Il est possible de l’armer avec différentes catégories d’armes légères antinavires. Azarakhsh a intégré la marine du CGRI en 1980.

Spécifications techniques

Le bateau mesure environ 16 mètres de long, 4 mètres d’envergure, 1 mètre de hauteur. Il est capable de transporter une charge standard de 14 tonnes. Azarakhsh est équipé de deux moteurs diesel et peut atteindre la vitesse de 52 nœuds.

La vedette « Azarakhch » est montée de deux mitrailleuses 12,7 mm, à l’avant et à l’arrière. Il est muni de missiles « Kawthar » ayant une portée de 25 km. Cette vedette peut transporter également 3 membres d’équipage. Ce Bateau rapide est muni d’un radar de surface d’une portée minimale de 30 km.

Source: Avec PressTV