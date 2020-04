Le porte-parole des forces yéménites, le général Yehya Sarii, a fermement démenti les informations propagées par les médias de la coalition saoudienne selon lesquelles la prison des femmes à Taez a été bombardée par l’armée et les forces populaires d’Ansarullah.

M.Sarii a affirmé que « de telles mensonges ne changeront pas la réalité agressives de l’ennemi et ne l’acquitteront pas de ses crimes à l’encontre du peuple yéménite », a rapporté lundi 6 avril la chaine yéménite AlMasirah.

Afin de couvrir sa défaite sur le terrain, la coalition saoudienne recourt de temps à autre à imputer ses crimes aux forces yéménites.

Les terroristes de Daech pris au piège par Ansarullah

Sur un autre plan, la chaîne de télévision yéménite Al-Masirah a diffusé des images montrant des terroristes d’Al-Qaïda et de Daech utilisés par la coalition saoudienne dans les zones de conflit.

Sur ces images, on voit des daechistes qui ont transformé les maisons des civils dans la localité d’Al-Marwan dans l’est de la province d’al-Jawf (nord) en base militaire, stock d’armes et atelier de fabrication de mines.

Cette vidéo a également filmé des parties de l’opération «On les a vaincus» dans la province d’al-Jawf lors de laquelle l’intégralité de cette province a été libérée sauf les zones désertiques du gouvernorat de Khob et d’al-Chaaf.

Sur ces images, on voit les drapeaux de Daech et d’Al-Qaïda sur les murs des maisons. Les usines sont utilisées pour fabriquer des mines et des ceintures explosives et dissimuler des bombes dans les voitures. Des manuels de Daech ont également été retrouvés dans certaines maisons.

Lors de nettoyage d’un village, les forces yéménites ont découvert un réseau de tunnels que les daechistes utilisaient comme prison.

Une fois que les forces yéménites ont pris le contrôle des centres appartenant à Daech, les avions de combat saoudiens ont perpétré à 15 reprises des frappes sur les ateliers où on dissimulait des bombes dans les voitures en vue d’effacer tout lien entre Daech et la coalition saoudienne.

Ce n’est pas la première fois que l’on trouve des indices établissant un lien fort entre les groupes terroristes Daech et Al-Qaïda et la coalition saoudienne.

Après d’intenses affrontements avec les mercenaires de la coalition saoudienne à Jawf, les combattants d’Ansarullah ont libéré la base stratégique d’al-Khanjar à la frontière avec l’Arabie saoudite.