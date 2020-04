Des milliers de Tunisiens ont signé une pétition appelant à la reprise des relations avec la Syrie.

Les signataires ont appelé les parlementaires, les partis politiques, les institutions nationales et la société civile à reprendre les relations avec la Syrie afin que ce pays ne se trouve pas seul dans la lutte contre le coronavirus.

« Le monde d’aujourd’hui est en guerre contre le coronavirus, qui a détruit les économies des pays », est-il écrit de cette pétition. L’un de ces pays est la Syrie, qui s’engage à elle seule sur plusieurs fronts simultanément dans des luttes contre le coronavirus, les groupes terroristes et les sanctions.

Dans cette pétition, ils ont appelé les institutions nationales et la société civile à reconsidérer leur prise de position sur la Syrie et à rétablir les relations diplomatiques avec Damas.

En mars, un certain nombre de responsables politiques et d’anciens membres du Parlement tunisien ont présenté un plan de rétablissement des relations avec la Syrie et exprimé leur soutien à ce pays dans la lutte contre le terrorisme.

Source: Press TV