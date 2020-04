La mer est l’une des zones où les pays peuvent brandir mieux leur puissance et grâce à la domination sur les passages maritimes, ils seront capables de changer la donne dans les domaines politique, économique et sécuritaire.

Le développement croissant des armes maritimes, y compris les sous-marins, qui utilisent de nouvelles technologies pour augmenter leur furtivité témoigne de l’importance de ces espaces.

Dans cette conjoncture, la maîtrise des espaces sous-marins est extrêmement importante, tant en termes d’information et de connaissance de l’environnement sous-marin que de développement et de production d’équipements et d’armes sous-marines.

La création d’un réseau de reconnaissance sous-marine pour contrôler les agissements de la flotte ennemie est un facteur efficace qui peut accroître la domination navale d’un pays.

L’armée iranienne a récemment développé, dans le cadre d’un projet baptisé « Wasseh », un réseau de capteurs sans fil sous-marins qui sera utilisé par la marine de l’armée pour collecter des informations sous l’eau.

Les réseaux de capteurs sans fil sous-marins (UWSN selon son sigle anglais) comprennent un ensemble d’appareils et de capteurs situés dans une zone spécifique sous l’eau, chargé de collecter et de partager des données et des informations.

La conception des réseaux de capteurs sans fil sous-marins exige une technologie de pointe de façon à ce que même les pays développés et les grandes puissances mènent actuellement des recherches afin de perfectionner leurs réseaux en la matière.

La surveillance maritime, l’exploration sous-marine, la collecte de données océanographiques et la prévention des catastrophes naturelles font partie des capacités civiles du réseau de capteurs sans fil sous-marins. Outre les utilisations commerciales et civiles, le réseau est un atout précieux dans le domaine militaire, y compris dans une guerre sous-marine.

Ainsi, l’armée iranienne bénéficiera du réseau Wasseh dans les missions de surveillance tactique du champ de bataille sous l’eau, la découverte des mines sous-marines et pour mener une observation rapide et précise des agissements maritimes avec un risque minimal.

La simulation informatique et le renforcement de capacités de renseignement sont parmi d’autres atouts créés par ce réseau développé par les spécialistes iraniens.

Une autre caractéristique distinctive du réseau iranien Wasseh est qu’il est mis en réseau, ce qui veut dire qu’il peut également être mis en contact avec des drones de reconnaissance pour envoyer et recevoir des informations.

Selon les experts, le drone Peikan-2 qui a été récemment dévoilé par la marine de l’armée iranienne fait effectivement partie intégrante du projet constituant un réseau complet de collecte d’information au-dessus et au-dessous de la mer.

Source: Avec PressTV